Rihanna et Jack Dorsey donnent 4,2 millions de dollars pour lutter contre la violence domestique

Rihanna et Jack Dorsey s’associent pour lutter contre la violence domestique à Los Angeles lors des blocages COVID-19.

Le duo verse une subvention conjointe de 4,2 millions de dollars au Mayor’s Fund for Los Angeles. Le fonds est conçu pour soutenir les individus et les enfants qui souffrent de violence domestique. Il leur fournit un abri, des repas et des conseils pour les aider à faire face à la situation.

La Fondation Clara Lionel de Rihanna et Jack Dorsey engagent chacun 2,1 millions de dollars.

La Log Angeles Housing Authority dit qu’elle refuse environ 90 personnes par semaine. Ses abris sont pleins depuis que l’ordonnance de séjour à domicile de la ville est entrée en vigueur en mars. La subvention couvrira 90 victimes par semaine pendant les dix prochaines semaines.

Rihanna a activement soutenu plusieurs causes pour aider ceux qui souffrent des fermetures. La semaine dernière, sa Fondation Clara Lionel a fait équipe avec la Fondation Shawn Carter de Jay-Z pour soutenir les travailleurs sans papiers. Les deux fondations ont fait don de 1 million de dollars chacune pour aider les populations incarcérées, sans abri et âgées à Los Angeles également.

La chanteuse a également acquis un équipement de protection individuelle et l’a fait don à l’État de New York. La FCF a également fait don de 5 millions de dollars à plusieurs organisations dans le monde pour les aider à lutter contre COVID-19.

Un rapport de la BBC suggère que la violence domestique pourrait augmenter pendant la pandémie.

La hotline National Domestic Abuse a vu une augmentation de 25% des appels et des demandes après un verrouillage au Royaume-Uni. Cette augmentation a entraîné des centaines d’appels supplémentaires par rapport à deux semaines avant le verrouillage. Mais les villes du monde entier signalent une augmentation de la violence domestique du Brésil à l’Allemagne.

Un rapport de la province chinoise du Hubei – l’une des plus durement touchées par le coronavirus – indique que 90% des violences pendant le verrouillage étaient de nature domestique. Au Brésil, des responsables ont signalé une augmentation de 40 à 50% de la violence domestique.

