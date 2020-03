Rihanna et PARTYNEXTDOOR partagent une nouvelle chanson «BELIEVE IT»: Écoutez

Rihanna apparaît sur le nouveau morceau de PARTYNEXTDOOR «BELIEVE IT». C’est sur son nouvel album PARTYMOBILE, qui est sorti maintenant. Découvrez-le ci-dessous. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Célèbre, PARTYNEXTDOOR a co-écrit «Work» et «Sex With Me» de l’album de Rihanna 2016 Anti. “Believe It” marque les premiers longs métrages de Rihanna depuis “Lemon” (N.E.R.D) et “LOYALTY”. (Kendrick Lamar) en 2017.

PARTYMOBILE est la suite de l’artiste torontois de PARTYNEXTDOOR 3. Le disque comprend la collaboration de Drake «LOYAL», ainsi qu’un remix «LOYAL» qui comprend également Bad Bunny.

