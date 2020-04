Rihanna fait un don de 2 millions de dollars aux victimes de violences de quarantaine

Il y a quelques jours, le ministère de l’Intérieur a annoncé que les appels aux refuges pour femmes victimes de violence avaient augmenté de 60% ces dernières semaines en raison de l’éloignement social et la quarantaine dans le cadre de mesures visant à réduire la propagation du COVID-19 ou du coronavirus.

La Colombie et le Chili ont également enregistré une augmentation considérable d’appels à l’aide de femmes violées à domicile. Mais Ce n’est pas seulement l’Amérique latine, mais aussi aux États-Unis, malheureusement, ce problème s’est produit.

De cette façon, certaines célébrités ont fait entendre leur voix et sont intervenues pour aider les victimes de violence. Et l’un d’eux est Rihanna, qui, avec sa Fondation Clara Lionel (CLF), a fait un don de 2,1 millions de dollars pour aider les victimes de la ville de Los Angeles. qui ont été affectés par le confinement par la pandémie de coronavirus.

Rihanna Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, s’est joint à cet effort pour faire un don. Entre les deux, ils ont ajouté 4,2 millions de dollars pour, pendant 10 semaines, fournir un abri, de la nourriture et une aide psychologique aux familles et aux individus qui ont subi des violences pendant la pandémie.

Selon un communiqué (via Variety), ce don de Rihanna et Dorsey dans la ville de Los Angeles n’est que le début d’une plus grande campagne eh bien, ils soulignent, “les victimes de violence domestique sont à travers le pays“

Comme nous l’avons mentionné, d’autres célébrités ont fait entendre leur voix pour protéger les groupes les plus vulnérables pendant cette crise. La semaine dernière, La CLF de Rihanna et la Fondation Shawn Carter de JAY Z ont annoncé une subvention de 2 millions de dollars pour aider travailleurs sans papiers aux États-Unis, enfants d’agents de santé qui sont en première ligne de bataille, paramédicaux, sans-abri, personnes âgées et prisonniers de New York et Los Angeles.

La fondation de Rihanna a également annoncé début mars 5 millions de dollars en subventions pour aider les communautés marginalisées et vulnérables aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Afrique.