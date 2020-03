Rihanna fait un don de 5 millions de dollars aux efforts de secours contre le coronavirus (COVID-19)

Rihanna et son organisation caritative, la Fondation Clara Lionel, soutiennent de manière considérable les victimes et les premiers intervenants du coronavirus (COVID-19).

La Fondation Clara Lionel, originaire de la Barbade, a annoncé dans un récent communiqué qu’elle avait contribué 5 millions de dollars aux efforts de secours contre les coronavirus. Les fonds ont été distribués à un certain nombre de «partenaires sur le terrain», notamment Direct Relief, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Feeding America et plusieurs autres.

Alors que chaque organisation bénéficiaire aura un pouvoir discrétionnaire en termes d’utilisations spécifiques de l’argent, la Fondation Clara Lionel a indiqué que l’argent va renforcer les banques alimentaires aux États-Unis, améliorer les tests et le soutien médical dans les pays en développement et fournir aux travailleurs de la santé une formation et un équipement de protection. .

Et en témoignage de l’importance des appareils d’assistance respiratoire, qui font défaut dans le monde entier, 700000 dollars des 5 millions de dollars de la Fondation Clara Lionel seront consacrés exclusivement à la fabrication de ventilateurs et à leur distribution dans les établissements médicaux et les personnes souffrant de COVID-19.

À la clôture, le communiqué de presse de la Fondation Clara Lionel a souligné l’importance des mesures préventives dans la lutte contre le coronavirus et a demandé des dons supplémentaires aux personnes concernées.

Rihanna a fondé la Fondation Clara Lionel en 2012. L’organisation à but non lucratif a contribué à diverses causes, y compris celles liées à la médecine et à l’éducation, dans plusieurs pays. Depuis 2014, la FCF organise le Diamond Ball, un événement de collecte de fonds annuel qui présente des performances d’artistes bien connus et des apparitions de célébrités de premier plan.

À ce jour, les autorités sanitaires ont diagnostiqué plus de 330 000 cas de coronavirus dans le monde (COVID-19).

L’infection contagieuse, qui est originaire de Wuhan, en Chine, à la fin de l’année dernière, a incité la plupart des gouvernements (et des entreprises) à recourir à des mesures axées sur la prévention. En plus de perturber la vie de tous les jours, ces politiques rigoureuses, qui vont des interdictions de rassemblement important aux fermetures complètes, ont eu un impact profond sur l’industrie de la musique, et en particulier sur la capacité des artistes à gagner leur vie grâce à des spectacles.

En décembre, Rihanna a insinué que son neuvième album studio tant attendu était terminé. Cependant, l’homme de 32 ans n’a pas encore fixé de date de sortie pour le travail.