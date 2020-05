Rihanna grésille dans la campagne d’été Savage x Fenty

Rihanna fait monter la température cet été.

La chanteuse a lancé une nouvelle campagne sexy pour sa collection capsule Savage x Fenty Summer 2020. Sur les superbes photos, Rih affiche sa silhouette sinueuse dans un cadre tropical tout en enfilant son soutien-gorge transparent “Neon Nights”, un short pour garçon et une robe diaphane transparente, complétant le look avec des bijoux et une paire de talons hauts noirs.

“Les filles Da aiment ça Savage!” a tweeté Rih, qui a conçu la collection capsule avec Adam Selman.

Selon PEOPLE, la boîte VIP «Neon Nights» sera disponible exclusivement pour les membres VIP Savage x Fenty à partir du 1er mai sur savagex.com. Les fans qui paient 49,95 $ / mois recevront des boîtes organisées par Rihanna dans le cadre du programme d’adhésion VIP flexible.

Les autres ambassadeurs de Savage x Fenty incluent Tinashe, Dreezy et Normani, qui ont joué dans une campagne solo pour la marque plus tôt cette année.

Quand elle ne dirige pas son empire Fenty, la musicienne la plus riche de Forbes continue d’aider à la crise COVID-19. Elle a récemment fait équipe avec le PDG de Twitter Jack Dorsey et JAY-Z pour annoncer 6,2 millions de dollars en subventions conjointes pour protéger et servir les populations marginalisées aux États-Unis et à l’étranger. Sa Fondation Clara Lionel a également fait un don de 4,2 millions de dollars au Fonds du maire de Los Angeles pour aider les victimes de violence domestique dans le cadre de l’ordre de rester à la maison.

