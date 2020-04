Rihanna, Jay-Z et Jack Dorsey promettent 6,2 millions de dollars d’allégements COVID-19

La Fondation Clara Lionel de Rihanna, la Fondation Shawn Carter de Jay-Z et le PDG de Twitter Jack Dorsey ont conjointement promis 6,2 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus (COVID-19).

Dans un communiqué officiel partagé avec Digital Music News plus tôt dans la journée, Rihanna et sa Fondation Clara Lionel ont indiqué que le programme d’aide atteindrait 11 organisations caritatives nationales et internationales sous forme de subventions.

Au niveau national, ces entités bénéficiaires comprennent Give Directly (qui transmet ses contributions reçues directement aux familles et aux personnes dans le besoin sous forme de paiements en espèces), le World Central Kitchen (un organisme de bienfaisance basé sur la Nouvelle-Orléans pour les repas et les secours) et le Fonds du maire pour faire avancer la ville de New York (en particulier pour aider les victimes de violence familiale en leur offrant un logement et de l’argent).

À l’échelle internationale, une partie des 6,2 millions de dollars bénéficiera à Team Humanity (pour améliorer l’assainissement dans le camp de réfugiés de Moria à Lesbos, en Grèce), à ​​Médecins sans frontières (pour aider à apporter les tests et le traitement COVID-19 aux pays éloignés et durement touchés), etc. .

Un million de dollars sur les 6,2 millions de dollars sont réservés à Médecins sans frontières. La Fondation UBS Optimus, une entité subventionnée axée sur les initiatives de santé infantile, a accepté de jumeler le don avec sa propre contribution de 1 million de dollars.

Ce nouveau programme de subventions est le dernier d’une série de promesses de dons de plusieurs millions de dollars de Rihanna et de son organisation à but non lucratif. Plus tôt cette semaine, elle et Jack Dorsey ont versé 4,2 millions de dollars au Mayor’s Fund de Los Angeles afin de réduire la prévalence de la violence domestique. Certaines données suggèrent que les taux de violence domestique ont augmenté récemment, peut-être en raison des ordonnances de maintien à domicile.

Auparavant, durant la dernière partie du mois de mars, Rihanna et la Fondation Clara Lionel ont fait un don de 5 millions de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus, dont 700 000 dollars pour les ventilateurs.

Et la semaine dernière, Jack Dorsey a fait la une des journaux pour avoir exprimé son intention de contribuer un milliard de dollars aux initiatives de secours et aux organismes de bienfaisance COVID-19, via sa Start Small LLC. L’homme de 43 ans est allé jusqu’à publier une compilation Google Doc des fonds qu’il a envoyés; selon le document, Dorsey a fourni à des organisations caritatives plus de 7 millions de dollars (sur l’engagement de 1 milliard de dollars) à ce jour.

Jack Dorsey, la Shawn Carter Foundation et la Clara Lionel Foundation ont également annoncé la contribution conjointe sur les réseaux sociaux.