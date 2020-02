Rihanna recevra le prix du président aux NAACP Image Awards

Le NAACP a annoncé mardi 4 février que Rihanna recevrait le prix du président de l’organisation, qui sera décerné lors des 51èmes NAACP Image Awards.

Le président et chef de la direction de la NAACP, Derrick Johnson, présentera l’icône pop avec le prix lors d’une diffusion en direct sur BET le samedi 22 février à Pasadena, en Californie.

Le Prix du président est décerné «en reconnaissance d’une réalisation spéciale et d’une fonction publique distinguée». Rihanna se joindra à d’autres lauréats illustres, dont Jay-Z, Jesse Jackson, Lauryn Hill, Muhammad Ali, Soledad O’Brien, Colin Powell et Condoleezza Rice, entre autres.

«Rihanna a non seulement connu une carrière révolutionnaire en tant qu’artiste et musicienne, mais s’est également distinguée en tant que fonctionnaire remarquable», a déclaré Johnson. “De ses réalisations commerciales à travers Fenty, à son formidable bilan en tant que militante et philanthrope, Rihanna incarne le type de caractère, de grâce et de dévouement à la justice que nous cherchons à mettre en évidence dans notre Prix du Président.”

RUPTURE: Rihanna recevra le prestigieux President’s Award lors des 51e #NAACPImageAwards. Le Prix du président est décerné en reconnaissance d’une réalisation spéciale et d’une fonction publique distinguée. Assurez-vous d’être connecté à @BET le 22 février à 8 / 7c. pic.twitter.com/AsFna7jdpk

– NAACP Image Awards® (@naacpimageaward) 4 février 2020

La pop star de 31 ans et icône de la mode serait en train d’enregistrer son neuvième album, le suivi très attendu de 2016 Anti.

Pendant ce temps, la lauréate de neuf Grammy Awards a été occupée par ses nombreuses entreprises, dont sa ligne de maquillage Fenty et sa ligne de lingerie Savage X Fenty.

La chanteuse et créatrice a également remporté le prix «Urban Luxe» aux Fashion Awards du British Fashion Council l’année dernière au Royal Albert Hall pour sa marque éponyme Fenty.

Elle a ensuite clôturé 2019 en lançant un livre photo couvrant une carrière ou une «autobiographie visuelle», en octobre dernier.

L’artiste à plusieurs traits d’union a également publié son propre zine en collaboration avec le magazine i-D, intitulé Rihannazine, qui est dédié à «certaines des personnes qui remodèlent progressivement les communautés à travers la mode, la musique, l’art et l’activisme – créant un avenir plus inclusif et diversifié».

En novembre, Rihanna a déclaré à Vogue que son prochain album serait «inspiré du reggae ou imprégné du reggae». Plus loin, «ça ne sera pas typique de ce que vous appelez le reggae. Mais vous allez ressentir les éléments de toutes les pistes “.

Écoutez le meilleur de Rihanna sur Apple Music et Spotify.