Rikki Rockett de Poison collabore avec des lunettes de soleil transparentes sur un design en édition limitée

Lunettes de soleil transparentes a collaboré avec POISON le batteur Rikki Rockett sur un design en édition limitée.

Rikki a tweeté: “Je ne peux pas croire qu’ils aient nommé des lunettes de soleil après moi. Merci beaucoup Margot, tu gères! “

Rockettcollaboration avec Transparent, au prix de 150 $, est décrit de la manière suivante sur le site Web de la société: “Profitez d’un style sans effort et d’une rockstar cool avec ce wayfarer en noyer fabriqué à la main, y compris l’érable à l’intérieur comme clin d’œil spécial à Rikkiest la célébrité du tambour. “

Fondé en 2019 par Margot Hogan, Lunettes de soleil transparentes veut changer la signification des lunettes de soleil. Hogan a décrit sa propre expérience avec les lunettes de soleil à Grammy.com comme étant “quelque chose à la fois magique et amusant de pouvoir faire une déclaration audacieuse avec un seul accessoire. J’ai donc décidé de combiner mon amour pour les lunettes de soleil avec une passion pour la confiance: la conception des lunettes de soleil qui vous inspirent pour célébrer qui vous êtes. ” Le nom “Transparent” est donc un signifiant des deux côtés de l’entreprise – les lunettes de soleil, mais aussi, étant vous-même.

Cet été, POISON est prévu d’embarquer “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.



Les lunettes de soleil transparentes ont désormais “Rikki” disponible.

Je ne peux pas croire qu’ils aient nommé des lunettes de soleil d’après moi. Merci beaucoup Margot, tu bascules! ⁠



Lorsque vous obtenez une paire, étiquetez @rikkirockett et @transparentsunglasses et nous partagerons vos histoires ou vos messages. ⁠



⁠Https: //t.co/zXttw6Gh2C pic.twitter.com/p6fl4vzm45

– Rikki Rockett (@RikkiRockett) 9 avril 2020

