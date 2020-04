Rikki Rockett de Poison dit que la musique rock a «un peu stagné pendant un certain temps»

Cette fin de semaine, Camée – le service personnalisé de messages de célébrités – a organisé une “Cameo Cares” événement virtuel de trois jours bénéficiant à ceux touchés par COVID-19. Athlètes, musiciens, comédiens et autres célébrités ont participé à un événement de divertissement virtuel du jeudi au samedi pour aider les causes liées à COVID-19 et donner aux fans un moyen alternatif de se connecter pendant que tout le monde reste à la maison.

Le samedi 18 avril, il y a eu un “Rockstars emblématiques” conversation de groupe qui comprenait Rikki Rockett (POISON), Dee Snider (Sœur tordue), Bruce Kulick (BAISER), Rick Nielsen (TRUC BON MARCHÉ) et Andy Biersack (BLACK VEIL BRIDES). La conversation a été animée par Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THÉÂTRE DU RÊVE).

L’un des sujets abordés lors de la “Rockstars emblématiques” le chat était l’argument “le rock est mort”, qui est apparu à plusieurs reprises au fil des ans, y compris en 2014 lorsque BAISER bassiste / chanteur Gene Simmons Raconté Écuyer magazine que “le rock n’est pas mort de vieillesse. Il a été assassiné. Un peu d’éclat, quelque part, allait s’exprimer et maintenant il ne le sera plus parce qu’il est beaucoup plus difficile de gagner sa vie en jouant et en écrivant des chansons. Personne ne vous paiera pour le faire.”

Un certain nombre de musiciens de hard rock et de heavy metal ont pesé sur le sujet dans une variété d’interviews au cours des deux dernières années, certains approfondissant un peu plus Simmons‘s des remarques complètes et d’autres glissant juste sur le titre.

Parlant de la santé de la scène rock actuelle, Snider a déclaré (voir la vidéo ci-dessous à partir d’environ 23 minutes): “Le rock n’est pas mort. C’est un récit tellement faux. Allez dans les salles de concert pour voir ce qui se passe. Je ne veux pas déchirer Gène, mais il a fait quelque chose dans un article GQ il y a un certain nombre d’années où il a dit que le rocher était mort [and] ne vous embêtez pas à prendre une guitare. Et je me demandais comment notre propre peuple pouvait-il renforcer ce message? Notre travail consiste à élever des jeunes comme Andy – ne pas écraser leurs esprits. “

Rockett “Je pense que la musique rock organique va absolument revenir au premier plan – c’est juste. Mais je pense qu’elle doit se réinventer un peu. Les gens doivent être un peu plus créatifs dans le genre rock” C’est un peu aussi, genre, ce mec pourrait être dans ce groupe ou il pourrait être dans ce groupe ou il pourrait jouer avec ce mec, et tout le monde se ressemble et joue le même. Il doit y avoir un peu plus d’un mouvement, un peu plus d’une scène. Quand j’étais jeune, il y avait une scène punk et il y avait une scène rock, et puis le métal est arrivé. Il y avait des scènes, et cela a créé beaucoup d’énergie. Le rock a été un peu stagnant pendant un moment. Il est là. Je veux dire, même les gens aiment Steve Miller peut mettre des billets en vente et vendre putain – c’est incroyable. C’est donc là. Mais en ce qui concerne les nouveaux groupes, je pense que le rock va devoir se revigorer un peu et ne pas simplement copier ce que les autres ont fait avant eux. “

Biersack commente: “Je pense que beaucoup, pour être honnête, se résume à votre destination, cependant. Si vous n’entrez pas dans ces festivals, si vous n’allez pas Tour déformé, ces autres choses, il pourrait sembler qu’il n’y ait aucun mouvement ou quelque chose de différent qui se passe actuellement. Ecoutez, je ne dis pas que nous sommes dans une sorte de grande époque ou de musique rock, mais je pense que, pour être juste envers les groupes actuels, il y a une certaine quantité de, ‘Si vous ne nous voyez pas, vous je ne saurai pas qu’elle existe. Et je pense qu’il y a du plaisir dans l’anonymat là-bas et que nous existons en quelque sorte underground…

“Si vous traversez un Tour déformé – Je sais Tour déformé n’existe pas, mais ces types d’environnements – les types de groupes qui jouent sont tellement différents et le différentiel de scène est énorme, juste dans le contexte de ce que nous faisons “, a-t-il poursuivi.” Je pense donc que à bien des égards, parce que ce n’est pas le jeu grand public, vous ne le voyez pas devant vous aussi souvent, beaucoup de gens – moi y compris; Je ne sais pas quels putains de groupes sont là-bas en ce moment – parce que c’est si fragmentaire et si séparé, vous avez la possibilité de diffuser le type de musique rock que vous voulez. “

L’argent a été recueilli de plusieurs façons “Cameo Cares”. Pour chaque camée réservé pendant l’événement de trois jours, Camée a fait don de sa coupe standard (25%) à une œuvre de bienfaisance. Camée a déclaré qu’il espérait collecter 1 million de dollars au cours de l’événement, avec des fonds alloués au Fonds de réponse de solidarité COVID-19 de l’OMS, No Kid Hungry, le Actors Fund, MusiCares et le Restaurant Employee Relief Fund.

“Des dizaines de concerts, spectacles, programmes télévisés et autres divertissements préférés ont été annulés pour aider à protéger la population pendant la pandémie de COVID-19”, Camée co-fondateur et PDG Steven Galanis dit dans un communiqué. “«Cameo Cares» offre une alternative sûre et amusante, tout en aidant les organismes de bienfaisance au service des personnes dans le besoin. ”