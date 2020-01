Rina Sawayama annonce une tournée et un premier album, partage une nouvelle chanson: écouter

L’artiste pop basée à Londres Rina Sawayama a annoncé son premier long métrage, SAWAYAMA. L’album sort le 17 avril via Dirty Hit. Parallèlement à l’actualité LP, Sawayama a partagé sa nouvelle chanson «Comme des Garçons (Like the Boys)». Écoutez-la ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour la couverture de l’album, la tracklist (qui comprend le single “STFU!”), Et le calendrier de tournée à venir de Sawayama.

Sawayama a dit de «Commes des Garçons (comme les garçons)» dans un communiqué:

Quand j’écrivais cette chanson, je voulais d’une part explorer les paroles

l’idée que les gens doivent adopter des tropes masculins négatifs pour apparaître

confiant, tandis que, d’autre part, en hommage sonore au début

Des pistes de danse des années 2000 qui m’ont donné confiance. L’idée que le

la version de la confiance socialement acceptable consiste à agir «comme

garçons “, sinon en tant que femme on vous appelle une chienne, mais dans le club, nous

récupérer le mot «salope» comme un signe de confiance ultime («oui

chienne “,” chienne de travail “). Je voulais asseoir ces deux ensemble et faire un

club de mode banger qui vous fait sentir comme cette chienne qui vous

sont.

Rina Sawayama a enregistré SAWAYAMA à Londres et Los Angeles. Elle a travaillé sur l’album avec Danny L Harle, Clarence Clarity, Bram Inscore, Nate Company, Nicole Morier, Lauren Aquilina et Johnny Latimer. Elle a dit du dossier:

L’album est finalement sur la famille et l’identité. Il s’agit de

vous comprendre dans le contexte de deux cultures opposées (pour moi

Britannique et japonaise), ce que signifie «appartenance» lorsque la maison est en évolution

concept, déterminer où vous vous asseyez confortablement à l’intérieur et maladroitement

en dehors des stéréotypes, et finalement essayer d’être d’accord avec juste être

vous, les verrues et tout.

SAWAYAMA:

01 Dynasty

02 XS

03 STFU!

04 Comme des Garçons (comme les garçons)

05 Akasaka Sad

06 Paradisin ’

07 Aime-moi 4 moi

08 Mauvais ami

09 Fuck This World (Interlude)

10 Qui va vous sauver maintenant?

11 Tokyo Love Hotel

12 Famille choisie

13 peau de serpent

Rina Sawayama:

04-24 Los Angeles, Californie – The Regent Theatre

04-25 San Francisco, Californie – Great American Music Hall

04-27 Portland, OR – Holocène

04-28 Seattle, WA – Le crocodile

05-01 Minneapolis, MN – Fine Line Music Cafe

05-02 Chicago, IL – Salon du bas

05-03 Toronto, Ontario – Le Mod Club Theatre

05-06 Washington, DC – Étape de l’Union

05-07 New York, NY – Webster Hall

05-08 Cambridge, MA – Le Sinclair

05-09 Philadelphie, PA – La fonderie du Fillmore

05-14 Glasgow, Ecosse – King Tuts

05-15 Manchester, Angleterre – Gorilla

05-16 Birmingham, Angleterre – O2 Intitute Birmingham

05-21 Londres, Angleterre – Electric Brixton

