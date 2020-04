Rina Sawayama partage une nouvelle chanson «Chosen Family»: écouter

Rina Sawayama a partagé une nouvelle chanson de ses débuts à venir SAWAYAMA. “Chosen Family”, produit par Danny L Harle de PC Music, est dédié “à mes amis queer que je considère maintenant comme de la famille”, a déclaré Sawayama dans un communiqué de presse. Écoutez-le ci-dessous.

Sawayama avait précédemment partagé les paroles et les accords de «Chosen Family» avec ses fans, leur demandant de soumettre leurs propres interprétations du morceau.

“” Chosen Family “est une chanson très spéciale pour moi”, a déclaré Sawayama dans un communiqué de presse:

Le concept de famille choisie est, pour moi, étrange – les gens sont souvent

expulsés de leurs maisons ou mis à l’os par leur famille, leurs amis et

communauté après être sorti. Cela peut être incroyablement douloureux

expérience à laquelle il est possible de remédier en trouvant une nouvelle famille «choisie». le

paroles de refrain “Nous n’avons pas besoin d’être liés pour nous relier, nous n’avons pas besoin de

partager des gènes ou un nom de famille “est une invitation pour quiconque

sens de l’altérité pour trouver la famille choisie, où ils peuvent vraiment

être eux-mêmes et se sentir aimés. Je dédie cette chanson à mes amis queer

que je considère maintenant comme une famille – c’est essentiellement un grand merci à eux,

Je les aime tellement et je ne pense vraiment pas que je serais bien vivant

maintenant si ce n’était pas pour eux.

SAWAYAMA arrive le 17 avril via Dirty Hit. Il comprend des chansons déjà publiées “Commes des Garçons (Like the Boys)” et “XS”.

