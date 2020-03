Ring Ring: Comment la légende ABBA a commencé

Contrairement à aujourd’hui, lorsque de nombreux groupes commencent leur vie avec une stratégie marketing audacieuse, la genèse du plus grand groupe pop du monde était une affaire relativement discrète. Libéré le 26 mars 1973, ABBALe premier album de Ring, Ring Ring, contenait des indices sur ce qui nous attendait, mais a été construit de manière très détendue.

Benny Andersson et Björn Ulvaeus travaillaient déjà ensemble au début des années 70, mais le grand succès de groupes comme Blue Mink – avec leur mélange euphorique de chanteurs masculins et féminins – a suggéré une approche différente qui pourrait aider les Suédois à développer leur carrière au-delà du marché intérieur. . Le son pop léger et schlager des enregistrements de Benny et Björn serait rehaussé par une nouvelle union professionnelle avec leurs partenaires romantiques: la star du cabaret Anna-Frid Lyngstad (Frida) et Agnetha Fältskog, qui était déjà établi comme un grand tirage au sort.

Flair, magie de studio, voix de marque

Le premier morceau qu’ils ont enregistré ensemble, «People Need Love», a été enregistré en mars 1972 et sorti en single quelques mois plus tard. Après un démarrage lent, il est devenu un succès appréciable et, en septembre, le quatuor s’est remis à travailler sur ce qui allait finalement devenir le premier album d’ABBA, Ring Ring.

C’était pour prouver un processus lent, mais la preuve du flair qui caractérise bon nombre des enregistrements les plus appréciés du groupe était déjà en place: la magie du studio de ‘Nina, Pretty Ballerina’ comprend un riff de piano obtenu en accélérant la bande , tandis que ces acrobaties vocales de marque sont déjà joliment lancées sur “Love Is not Easy (But It Sure Is Hard Enough)”.

“Nous voulions faire quelque chose de pavot”

La légende d’ABBA a commencé à s’accélérer en novembre, lorsque le mentor commercial de Benny et Björn, Stig Anderson, a été approché aux côtés du duo pour soumettre une chanson pour les éliminatoires suédoises au concours Eurovision de la chanson de l’année suivante. Stig a vu l’événement comme un passeport pour contourner le snobisme retranché montré aux actes de l’Europe continentale à cette époque. Sa retraite d’été sur l’île de Viggsö a été choisie comme l’endroit idéal pour concocter une piste gagnante et, en janvier 1973, «Ring Ring» a été écrit.

L’enregistrement ayant eu lieu à une vitesse vertigineuse plus tard ce mois-ci, «Ring Ring» a été le premier favori à être choisi par les jurys nationaux, mais, inexplicablement, il n’est arrivé troisième que la nuit. «Nous voulions faire quelque chose de pavot… qui reflète les goûts de la musique populaire. Nous voulions nous débarrasser de toute la pompe et des circonstances entourant le Concours Eurovision de la chanson: les vestes de dîner et les robes de soirée », se souvient Stig. De toute évidence, les dirigeants de l’industrie chargés de gérer ces comités de sélection nationaux n’étaient pas d’accord.

Leur décision est apparue très en décalage avec le public lorsque ‘Ring Ring’ a commencé une course de six semaines en haut du palmarès suédois des célibataires ce printemps, tandis que l’éventuel effort de la Suède en Eurovision a décroché à la cinquième place la nuit du concours. Pas pour la première fois, ABBA avait confondu les critiques et avait été défendu par les gens qui comptaient vraiment: le public acheteur de disques.

Un smörgåsboard de tout ce qui allait suivre

Avec un single majeur à son actif, le groupe devait sortir rapidement un album dans les magasins, mais le cycle d’enregistrement stop-start a été compliqué par la naissance de la fille d’Agnetha, Linda, en février. Une session d’enregistrement prévue quelques semaines plus tard a vu trois autres morceaux ajoutés à la collection, dont la seule composition d’Agnetha à avoir jamais fait un album ABBA: la ballade fragile mais belle ‘Disillusion’. Les échos de son point culminant vocal ultérieur, «The Winner Takes It All», peuvent être entendus ici.

Bien qu’à ce stade, ABBA n’était même pas un engagement à plein temps pour ses membres (l’album a été initialement crédité individuellement à Björn, Benny, Agnetha et Frida, et ne garantirait pas une sortie internationale complète avant 20 ans), Ring Ring est un smörgåsboard de tout ce qui va suivre. Une chanson comme ‘He Is Your Brother’, qui a été choisie comme single sur certains marchés, offre le genre de refrain unique que le groupe s’approprierait bientôt.

Développé en 2013 en tant que réédition de luxe comprenant des éléments de soutien des nombreuses influences anciennes qui ont façonné la direction du groupe, Ring Ring propose un menu diversifié de délices légers, mais c’est un régal lié par le véritable génie d’ABBA: leur talent pour mélanger les contrastes, des styles folk et pop / rock plus terreux avec une douceur de production puissante et très commerciale. La recette serait affinée au fil du temps, mais les ingrédients sont tous présents et corrects.

