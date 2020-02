Ringo Starr reviendra au CDMX pour donner un spectacle à l’Auditorium National!

Maintenant oui, la concorde ne s’arrête pas. Lorsque nous pensions que nos portefeuilles pouvaient déjà se reposer pendant un petit moment, il y a un spectacle occasionnel qui enlève carrément les économies que nous avons. Et maintenant, préparez-vous parce que nous sommes sûrs qu’ils vont casser le porcelet et vendre tous les organes en bon état qu’ils ont le grand Ringo Starr reviendra au Mexique!. Oui, ils ne rêvent pas et ce n’est pas une blague précoce du poisson d’avril. Le légendaire batteur des Beatles retournera à Mexico pour donner un spectacle à l’Auditorium national le 20 octobre.

Sans doute, voir l’acteur est aussi un vrai délice, car en plus de lancer des pierres, il a composé avec John, Paul, George comme “Octopus’s Garden”, “Yellow Submarine”, “Boys” et “Act Naturally”, joue également quelques autres de sa carrière solo, tels que «Photographie“. Au cas où il ne suffirait pas d’avoir cher Ringo seul sur scène, chanter ou jouer de la batterie, au sein de son groupe, il y a beaucoup de légendes de la musique comme Steve Lukather de Toto et Gregg Rolie -Qui a joué avec Santana et Journey-, pour n’en citer que quelques-uns. Vous pouvez donc vous attendre à un spectacle plein de succès après succès.

Voici les prix du concert de Ringo Starr à l’Auditorium National:

Pref A 3580 $

Pref B 3360 $

Pref C $ 3,180

Pref D 2880 $

Luneta 2280 $ AU

Luneta B 1 980 $

Luneta 1700 $ C

Balcon 1820 $

Balcon B 1580 $

Balcon 1220 $ C

1er étage 960 $

1B étage 820 $

1C étage 760 $

1 étage 620 $

2e étage 740 $

Appartement 2B 690 $

2e étage 590 $

2e étage 480 $

Maintenant, le bien arrive et les jeux de la faim commencent parce que La prévente de ce concert débutera du 2 mars au 3 mars à la billetterie de l’immense Reform Forum et bien sûr via le système Ticketmaster. Et pour tous ceux qui n’ont pas de cartes participantes, la vente générale débutera le 4 mars. S’ils sont fans de mourir seuls des Beatles ou de Ringo, sans aucun doute, vous ne pouvez pas manquer l’occasion –Et nous espérons qu’il ne connaît pas le dernier– pour voir une véritable légende vivante jouer devant nous tous.

Pendant que ce concert arrive, rappelez-vous quand l’année dernière il a rencontré Paul McCartney pour jouer certains des classiques des Quatre Fab: