RIP John Prine – L’auteur-compositeur-interprète perd sa bataille contre le coronavirus

John Prine, auteur-compositeur-interprète américain et country, est décédé ce soir à l’âge de 73 ans des suites de complications causées par COVID-19.

John Prine a connu une carrière de plusieurs décennies en tant qu’auteur-compositeur-interprète loué, les fans décrivant alternativement sa musique comme Americana, country, folk ou un mélange des trois. Prine, 73 ans, luttait contre les complications liées au coronavirus depuis la fin du mois dernier. Ce soir, il a été déclaré mort au centre médical universitaire Vanderbilt à Nashville, sa ville natale.

En se dirigeant vers la contraction des coronavirus, Prine portait un certain nombre de problèmes de santé. Il a lutté contre une tumeur cancéreuse à la fin des années 90 qui a finalement endommagé ses cordes vocales. En 2013, Prine a été forcé de retirer un poumon cancéreux. Les deux conditions, combinées à l’âge relativement avancé de Prine, ont rendu le chanteur particulièrement sensible aux complications de COVID-19.

Prine a été salué par des personnes comme Bob Dylan et Kris Kristofferson, qui ont rapidement poussé le chanteur sous un jour plus grand après être tombé sur lui au début des années 70. Après que Kristofferson a présenté John Prine à Jerry Wexler d’Atlantic Records, un accord de label a été proposé – à peu près sur place.

Ce n’était pas le premier gros contrat de Prine, bien qu’il n’ait jamais rompu avec un hit de bonne foi. Pourtant, Prine a réussi à obtenir un abonnement stable et à long terme, ce qui lui a permis de générer des revenus en tant qu’artiste indépendant à partir des années 80. En effet, son manque de vernis commercial ou de percée commerciale fait partie de son attrait pour les fans inconditionnels – avec des artistes comme Dylan faisant partie du club.

Malheureusement, Prine est maintenant l’une des plus grandes stars musicales à succomber au coronavirus, bien qu’il ne soit certainement pas le premier. Plus tôt ce mois-ci, le cofondateur de Fountains of Wayne et écrivain de “Stacy’s Mom” ​​Adam Schlesinger est décédé des complications d’un coronavirus à l’âge de 52 ans. Et plus tôt dans la journée, le superviseur de la musique de Saturday Night Live Hal Willner a également été déclaré mort après une lutte infructueuse contre COVID-19.

RIP John Prine.