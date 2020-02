Rising New York Le rappeur Pop Smoke meurt à l’âge de 20 ans

Pop Smoke, le rappeur new-yorkais qui a connu la gloire avec les tubes à succès «Dior» et «Welcome to the Party» a été abattu à Los Angeles lors d’une invasion de domicile aux premières heures de mercredi matin, a confirmé le LAPD.

Selon la police, des suspects masqués sont entrés par effraction dans la résidence des Hollywood Hills peu après 4 heures du matin, le mercredi 19 février.

Pop Smoke, dont le vrai nom est Bashar Jackson, a également été confirmé mort par son label de musique, Republic Records. Il avait 20 ans.

Suite à la nouvelle de son décès, Republic Records a partagé une déclaration officielle.

«Nous sommes dévastés par la perte inattendue et tragique de Pop Smoke. Nos prières et pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses fans, alors que nous pleurons cette perte ensemble. »

Né de parents panaméens et jamaïcains, Pop Smoke a éclaté de la scène hip-hop new-yorkaise avec son style à la voix bourrue qui a fait son retour au début du rap new-yorkais des années 90.

Avec son succès de 2019 «Welcome To The Party», sorti de sa première mixtape Meet the Woo, Pop Smoke a créé la chanson de l’été et a rapidement conquis des fans comme Cardi B et Nicki Minaj.

Minaj, qui est apparu plus tard sur un remix de ‘Bienvenue à la fête’, a publié une photo du rappeur sur Instagram avec la légende: «La Bible nous dit que la jalousie est aussi cruelle que la tombe. Incroyable. Repose en paix, Pop ».

Le rappeur a sorti son premier album Meet the Woo en juillet dernier et a collaboré avec Travis Scott, Quavo et Gunna. Il l’a rapidement suivi avec sa suite, Meet the Woo 2, qui a atterri au n ° 7 du palmarès des albums Billboard 200, marquant ses débuts les plus élevés.

La maison de Los Angeles où le tournage a eu lieu appartient à la fille de John Mellencamp, Teddi Mellencamp, une star de The Real Housewives of Beverly Hills, et à son mari, Edwin Arroyave. Mme Mellencamp a partagé sur Instagram qu’elle avait appris le tournage d’une société de gestion tierce supervisant le bien locatif.

«Nous aimerions adresser nos prières et nos condoléances à la famille et aux proches touchés par cette tragique perte de vie», a-t-elle écrit.

Suite au décès tragique de Pop Smoke, d’autres artistes, amis et collaborateurs ont rendu hommage au rappeur tué.

Rest Up Pop Smoke, tu étais trop jeune. Que Dieu bénisse et réconforte votre famille. Quelle trajectoire folle tu étais sur l’homme smh 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

– Chance The Rapper (@chancetherapper) 19 février 2020

R.I.P à mon homme Pop Smoke, aucune sympathie pour les gagnants. 🕊Dieu le bénisse pic.twitter.com/5ZFa5ILUzl

– 50cent (@ 50cent) 19 février 2020

ne peut pas croire que nous sommes de nouveau ici, mais R.I.P. Pop Smoke, un rappeur avec une voix de signature, un charme facile et des cargaisons pleines de promesses

J’ai eu la chance de passer du temps avec lui l’été dernier, car «Welcome to the Party» était omniprésent.

quelle tragédiehttps: //t.co/vUYQMHhru6

– Jon Caramanica (@joncaramanica) 19 février 2020

Cette histoire est toujours en développement.