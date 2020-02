Rival Sons annonce sa tournée américaine au printemps 2020

Deux fois-Grammy-groupe nominatif RIVAL SONS a annoncé une tournée mondiale en Amérique du Nord, qui devrait débuter ce printemps. Le trek d’un océan à l’autre verra RIVAL SONS rejoint par des invités spéciaux REIGNWOLF, LA GUERRE ET LE TRAITÉ et JJ Wilde à certaines dates. La tournée doit débuter le 17 avril au House Of Blues de 1 900 places à Anaheim, en Californie, et comprendra des arrêts au légendaire Ryman Theatre de Nashville, Tennessee (2 mai), Huntington, Paramount à New York (13 mai), Port Chester, Capitol Theatre de New York (14 mai), et plus encore. Les billets en prévente pour la tournée seront disponibles le mercredi 12 février à 10 h, heure locale, et le public sera en vente à partir du vendredi 14 février à 10 h, heure locale.

En plus des dates de printemps, RIVAL SONS se produira également à Festival de musique de Gasparilla à Tampa, Floride (17 mars) aux côtés de Brandi Carlisle et LE PORTUGAL. L’HOMME, ainsi qu’à Panama City Beach, en Floride Sandjam (24 avril) avec WEEZER, REAPER BLANC et BRIN DE CHÊNE. Après les dates américaines, RIVAL SONS entreprendra une tournée européenne de six semaines dans les arènes / stades avec AEROSMITH.

2019 s’est avérée une année de rupture pour RIVAL SONS qui s’est cimenté à l’avant-garde du mouvement de revitalisation du rock and roll avec une paire de nominations à la 62e édition Grammy Awards. RIVAL SONS‘acclamé Low Country Sound/atlantique début, “Racines sauvages”, a décroché une nomination pour le “Meilleur album rock”, tandis que leur single “Dommage” a reçu une nomination pour “Meilleure performance rock”. Produit par Prix ​​Grammy gagnant Dave Cobb au célèbre Nashville RCA Studio A, et le tout aussi légendaire Muscle Shoals Sound Studio à Muscle Shoals, Alabama, “Racines sauvages” est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Composé de Jay Buchanan (voix), Scott Holiday (guitare), Dave Beste (guitare basse) et Mike Miley (tambours), RIVAL SONS d’abord annoncé “Racines sauvages” avec la sortie du single single “Faites votre pire”, qui a frappé le numéro 1 à Rock Radio. L’album présente également des singles hors concours “Étoiles filantes”, “Retour dans les bois” et “Du sucre sur l’os”.

RIVAL SONS en tournée 2020

17 avril – 3 mai: Avec REIGNWOLF



5-17 mai: Avec LA GUERRE ET LE TRAITÉ



18-21 mai: Avec JJ Wilde

* Date du festival

07 mars – Tampa, FL – Gasparilla Music Festival *



17 avril – Anaheim, Californie – House of Blues



18 avril – Tucson, AZ – Kino Veterans Memorial Stadium



20 avril – Dallas, TX – Granada Theatre



21 avril – Austin, TX – Emo’s



22 avril – Houston, TX – White Oak Music Hall



24 avril – Panama City Beach, FL – SandJam Music Festival *



25 avril – Fort Lauderdale, FL – Salle de culture



28 avril – Mobile, AL – Soul Kitchen



29 avril – Huntsville, AL – Mars Music Hall



30 avril – Birmingham, AL – Iron City



02 mai – Nashville, TN – Auditorium Ryman



03 mai – Memphis, TN – Festival de musique de Beale Street *



05 mai – Chattanooga, TN – Le signal



06 mai – Athènes, Géorgie – Georgia Theatre



08 mai – Wilmington, NC – Amphithéâtre de Greenfield Lake



09 mai – Charlotte, NC – The Fillmore Charlotte



10 mai – Charleston, Caroline du Sud – Music Farm



12 mai – Richmond, VA – Le National



13 mai – Huntington, NY – The Paramount



14 mai – Port Chester, NY – The Capitol Theatre



16 mai – Jersey City, NJ – White Eagle Hall



17 mai – Hartford, CT – Webster Theatre



18 mai – Pittsburgh, Pennsylvanie – Mr. Smalls Theatre



20 mai – Cincinnati, OH – Bogart’s



21 mai – Indianapolis, IN – The Vogue



13 juin – Milan, Italie – Mind Milano Innovation District



16 juin – Zurich, Suisse – Hallenstadion



24 juin – Prague, République tchèque – 02 Arena



26 juin – Stockholm, Suède – Gardet



30 juin – Paris, France – Accorhotels Arena



03 juillet – Madrid, Espagne – Stade Wanda Metropolitano



06 juillet – Lisboa, Portugal – Altice Arena



09 juillet – Vienne, Autriche – Wiener Stadthalle



12 juillet – Cracovie, Pologne – Tauron Arena



15 juillet – Londres, Royaume-Uni – The O2



18 juillet – Manchester, Royaume-Uni – Manchester Arena



21 juillet – Middlefart, Danemark – Nouveau petit pont de ceinture



24 juillet – Budapest, Hongrie – Puskas Arena



27 juillet – Monchengladbach, Allemagne – Sparkassenpark Monchengladbach