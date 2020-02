RJD2 annonce un nouvel album The Fun Ones, partage la chanson: écouter

RJD2 a annoncé son premier nouvel album en quatre ans. Ça s’appelle The Fun Ones et ça sort le 17 avril via son propre label Electrical Connections. Il a également partagé le single “Pull Up on Love”, avec STS et Khari Mateen. Découvrez le clip vidéo ci-dessous.

RJD2 a dit de «Pull Up on Love» dans un communiqué:

Cette chanson a commencé avec des tambours inspirés de Zigaboo, un joli petit

balayage de guitare et une ligne de basse qui a laissé beaucoup d’espace pour

partout où Slim (alias STS) allait prendre la piste. Je suis parti volontairement

un peu de place pour remplir le morceau une fois la voix en place. Donc quand

Slim me l’a renvoyé, et Khari avait fait son truc dessus, il avait

une telle ambiance que je ne voulais pas tremper la piste dans

astuces de production et overdubs. Je voulais que les performances vocales

briller, donc j’ai essentiellement nettoyé le mélange, fait quelques pannes, et

laissé tel quel. C’était génial pour nous trois de nous lier à nouveau,

car cela faisait des années que nous n’avions pas “Au revoir.”

The Fun Ones est le premier album de RJD2 depuis Dame Fortune en 2016. En plus de STS et Khari Mateen, le nouvel album comprend Phonte Coleman, Homeboy Sandman, J-Zone, Kid Koala, Mr. Lif et Son Little.

The Fun Ones:

01 Pas de casque Indianola

02 S’mores en salle

03 20 Grand Palais

04 Unique en son genre

05 High Street ne mourra jamais

06 Tirez sur l’amour

07 Tout ce que je veux

08 Flocage sur la machine la plus proche

09 et il s’est vendu pour 45k

10 Les étudiants de première année lettrés

11 Un véritable gentleman

12 Mission Itch Ditch

13 Mon propre voisin cambrioleur

14 Un hommage aux légendes du Blood Bowl

