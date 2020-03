Rob Halford de Judas Priest dit que la politique a «absolument» une place dans le heavy metal

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a récemment répondu à un certain nombre de questions posées par des fans aux lecteurs du magazine Metal Hammer du Royaume-Uni. A demandé si la politique avait une place dans le métal, Rob a déclaré: “Absolument, ils le font et j’ai mis mes deux penn’orth dans PRÊTREC’est la musique de la majeure partie de ma vie, mais elle est cachée par la fumée et les miroirs. Prenez une chanson comme «Le mal ne meurt jamais» [àpartirde2018[from2018’s‘Puissance de feu’ album]. Je fais des fouilles là-bas et je sais ce que je veux dire, mais voici le truc, surtout pour un groupe comme PRÊTRE: la musique parle d’évasion.

“Si j’entends encore une chose au sujet du Brexit, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour moi, il y a une place pour la politique et j’applaudis les groupes qui le rendent important dans ce qu’ils font, mais avec moi, les indices sont là si vous voulez pour les chercher. “

De retour en 2018, Halford Raconté Newsweek qu’il n’est “pas un Donald Trump partisan “, expliquant que les politiques du président américain ont transformé les clivages politiques en gouffres et en groupes minoritaires aliénés comme la communauté LGBTQ.

“C’est une période très précaire en ce moment”, Rob m’a dit. “J’ai tellement confiance en ce pays. Mais il semble que les freins aient été enfoncés. C’est effectivement dérangeant, et c’est vraiment dommage, car tout au long du Obama l’administration, d’énormes choses ont été accomplies sur la base de l’égalité humaine. Voilà le problème ici. Traiter un groupe de personnes de cette façon et traiter ce groupe de cette façon. Tu ne peux pas faire ça. Vous devez donner à tout le monde les mêmes droits. “

Halford a reconnu que de nombreux PRÊTRE les fans ne seront pas d’accord avec ces points de vue, en disant qu ‘”il y a une tonne de metalheads qui soutiennent[le[theAtout]l’administration. “Mais, il a ajouté:” C’est super. C’est bon. Vous n’apportez pas cela au spectacle. Nous sommes là pour tous nous unir, et c’est la beauté d’une société libre et transparente – que nous ne semblons pas avoir en ce moment. Certains fans sont complètement opposés à moi politiquement. Mais nous pouvons toujours être dans la même pièce et passer un bon moment et, espérons-le, avoir une bonne discussion tout en respectant les opinions des autres. “

JUDAS PRIEST célébrera son 50e anniversaire cette année avec une tournée mondiale aux États-Unis à l’automne. Support sur le “Tournée des 50 ans du Heavy Metal” viendra de SABATON.

