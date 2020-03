Rob Halford de Judas Priest exhorte les «maniaques métalliques» à rester à la maison pour contenir la pandémie

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a une fois de plus exhorté les fans du groupe à faire leur part pour garder tout le monde en bonne santé à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Samedi 28 mars, Halford a pris son Instagram de partager une photo de lui portant un masque et des gants tout en tenant ce qui semble être un chat en peluche portant un masque, et il a inclus le message suivant: “restez en sécurité, vous savez quoi et quoi ne pas faire! Parlez-vous de votre routines d’isolement #heavymetal #ink #tattoo #caturday #cat #catsofinstagram #stayhome #stayhealthy #staysafe #selfie #you #me #together #strength #power #lift #faith #family #friends #fans #love #one #world #peace “

Plus tôt dans le mois, Halford a publié un message vidéo dans lequel il a appelé la communauté des métaux lourds à se réunir pour aider au milieu de la crise des coronavirus. Il a déclaré: “Nous savons ce que nous devons faire pour garder les choses propres, et cela comprend le lavage des mains autant de fois par jour que nécessaire. Essayez d’être isolé. Si vous sortez, n’achetez pas tout. Ne soyez pas un thésauriseur de papier toilette, ne soyez pas un thésauriseur de rouleaux de cuisine, ne soyez pas un thésauriseur d’aucune sorte, parce que nous sommes tous dans le même bateau.

“Nous devons nous protéger mutuellement”, a-t-il poursuivi. “Nous devons faire l’isolement. Nous devons faire la mise en quarantaine – tout ce que nous devons faire. C’est grave, d’accord? Mais nous allons passer au travers, parce que nous avons traversé ces problèmes, ces situations auparavant dans l’histoire et l’humanité a cette grande ténacité à se ressaisir, à être forte et à surmonter les choses qui nous attendent.

“Alors, prenez soin les uns des autres, prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de vos proches”, a-t-il ajouté. “Restez en contact. C’est une chose importante. Envoyez-vous des SMS et Facebook, FaceTime, Instagram – tout cela est extrêmement important. Toute la peur qui flotte – c’est à ce moment-là que nous devons vraiment prendre soin les uns des autres et faire ce qui est nécessaire et la bonne chose à faire. “

Plus de 685 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 32 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.



«Restez en sécurité, vous savez quoi et quoi ne pas faire! parlez-vous de vos routines d'isolement "

Un post partagé par Metal God (@robhalfordlegacy) le 28 mars 2020

Judas Priest

Nouvelles

