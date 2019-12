Rob Halford de Judas Priest: «La perspective de faire le suivi de la« puissance de feu »est vraiment intrigante»

Dans une nouvelle interview avec Goldmine, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford réfléchi au succès critique et commercial du dernier album du groupe, "Puissance de feu", qui est sorti en mars 2018. Le suivi de 2014 "Rédempteur des âmes" était le deuxième LP à présenter le guitariste Richie Faulkner, qui a été sélectionné pour combler le vide laissé par le membre fondateur K.K. Downing suite à sa sortie en 2011.

"Je pense que nous avons eu l'une des expériences les plus fortes jamais avec le 'Puissance de feu' record," Halford m'a dit. "Juste au moment où vous pensez que vous n'avez pas exactement tout fait, tout vu et tout eu, vous entrez en studio avec cette excellente combinaison de producteurs que nous n'avons jamais connue (Tom Allom et Andy Sneap), et la grande musique Richie apporté dans le mélange après avoir d'abord intégré lui-même et grandi pendant «Rédempteur des âmes». Au moment où nous étions à 'Puissance de feu', ça a vraiment gelé et il savait ce qu'il devait faire. 'Rédempteur' était encore un processus de découverte pour lui. Avec 'Puissance de feu', il était plus à l'écoute et acclimaté. "

Rob "L’attitude générale et l’atmosphère ressemblaient un peu à la façon dont nous avons 'Anti douleur', qui était un record important à faire pour de nombreuses raisons. La façon dont 'Anti douleur' a vraiment pu affiner et définir ce groupe, je pense que nous sommes revenus au même genre d'endroit avec la musique de 'Puissance de feu'. Et jusque-là, c'était juste un très bon moment pour le groupe – cela nous a vraiment soulevé de bien des façons. En conséquence, la perspective de faire le suivi de 'Puissance de feu' est vraiment intrigant. Je ne sais pas où nous allons aller avec, mais en ce qui concerne l'opportunité de vouloir vraiment faire un autre record solide et important, vous savez, faites attention – le PRÊTRE sera certainement de retour. (Des rires)"

"Puissance de feu" est entré dans le palmarès Billboard 200 à la position n ° 5, ce qui PRÊTREest le plus haut album de tous les temps. "Rédempteur des âmes" a fait ses débuts et a culminé au n ° 6, tandis que 2008 "Nostradamus" atterri aux n ° 11 et 2005 "Ange de rétribution" est arrivé au n ° 13.

"Puissance de feu" déplacé 49 000 unités d'album équivalentes au cours de la première semaine de sortie. Sur cette somme, 48 000 étaient des ventes d'albums traditionnels, un peu moins des 54 000 exemplaires vendus par "Ange de rétribution" dans la première semaine de cet album. le "Puissance de feu" La position au palmarès a été renforcée par les ventes générées par une offre de rachat de billets de concert / album en association avec la tournée nord-américaine du groupe au printemps 2018.

De l'autre côté de l'étang, "Puissance de feu" atterri à la position n ° 5 sur la carte des albums du Royaume-Uni. Il a marqué le classement le plus élevé du groupe, et la première fois dans le Top 10, depuis "British Steel" atteint le n ° 4 en 1980. Ailleurs, "Puissance de feu" est également devenu PRÊTREest le tout premier n ° 1 en Suède.

"Puissance de feu" a été enregistré par le producteur britannique Andy Sneap, le collaborateur de longue date du groupe Tom Allom et ingénieur Mike Exeter (SABBAT NOIR). L'œuvre de couverture pour "Puissance de feu" a été créé par l'artiste chilien / italien Claudio Bergamin.

Crédit photo: Sam Erickson

