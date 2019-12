Rob Halford sur la possibilité que d'anciens membres se produisent avec Judas Priest au Rock Hall Induction: 'C'est un livre ouvert'

Dans une nouvelle interview avec Fox Sports 910's "Nation Freak", JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a été demandé si les fans peuvent s'attendre à voir l'un des anciens PRÊTRE membres se joignant au groupe sur scène lors d'une hypothétique Temple de la renommée du rock and roll induction l'année prochaine. Il a répondu (entendre l'audio ci-dessous): "Avec quelque chose comme le Temple de la renommée du rock and roll, il y a une teinte de «et si» (et) «peu importe» », a-t-il répondu (entendre l'audio ci-dessous).« C'est un livre ouvert.

"Je sais à quoi vous faites allusion, et comme je l'ai dû (dire) dans le passé, c'est juste un cas d'attente et de voir", a-t-il poursuivi. "Mais c'est une célébration, et c'est 50 ans de PRÊTREet, mec, ça va être super. Si nous entrons, ça va être incroyable. "

Après l'hôte Kenny Sargent élevé l'original BAISER controversé de la programmation 2014 Rock Hall induction qui a été au moins partiellement éclipsée par la décision des musiciens de ne pas jouer, Halford m'a dit: "(PRÊTRE Ce n'est pas le premier groupe auquel cela est arrivé, et le jour, certaines choses se passent comme beaucoup de gens les veulent.

"J'y pensais l'autre jour," Halford ajoutée. "Et cette chose m'est venue à l'esprit: 'Jim, les besoins de beaucoup l'emportent sur les besoins de quelques-uns ou de l'un. » Spock (dans) 'Star Trek'. Quand il va dans la salle de radiation. N'est-ce pas génial? … C'est un t-shirt ou une carte inspirante. "

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de JUDAS PRIEST. Halford rejoint JUDAS PRIEST en 1973 et guitariste Glenn Tipton signé en 1974. Rob la gauche PRÊTRE au début des années 1990 pour former son propre groupe, puis est retourné à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur K.K. Downing se sont séparés avec le groupe en 2011, et a été remplacé par Richie Faulkner.

Ayant droit à l'induction depuis 1999, JUDAS PRIEST était sur le bulletin de vote pour la classe de l'année dernière de la Temple de la renommée du rock and roll, mais a finalement été exclu de la liste des intronisés.

En octobre dernier, il a été annoncé que JUDAS PRIEST fait partie des nominés pour le Temple de la renommée du rock and rollclasse de 2020. Les meilleurs votants seront annoncés en janvier et intronisés le 2 mai 2020 lors d'une cérémonie au Cleveland's Public Hall.

Les membres actuels Halford, Colline, Tipton et batteur Scott Travis serait intronisé avec Downing, Les Binks et batteur défunt Dave Holland.

Downing récemment dit Rockin 'Metal Revival qu'il y a de très bonnes chances qu'il se produise à nouveau avec ses anciens camarades de groupe si PRÊTRE obtient le signe de tête. "Oh, je pense absolument", a-t-il dit. "Je veux dire, pourquoi ne le feriez-vous pas vraiment? C'est une chose spéciale. Nous avons tous un âge maintenant. Ces opportunités ne se présentent qu'une fois dans une vie. Et cela prend apparemment une vie pour entrer dans le Temple de la renommée du rock and roll. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de jeune légende, non? (Rires) Donc, pendant que nous sommes encore là, ce serait formidable de recevoir cette distinction et de faire une grande performance et de mettre celle-ci au lit. "

Un mois avant le début de PRÊTRE's "Puissance de feu" tour, Tipton s'est incliné en raison de l'aggravation de sa maladie de Parkinson, diagnostiquée pour la première fois il y a six ans (après avoir été atteint de la maladie dégénérative au moins une demi-décennie plus tôt). Sa place dans le groupe est occupée par "Puissance de feu" producteur d'album Andy Sneap.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).