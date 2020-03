Robb Flynn de Machine Head a cinq chansons «Tracked and Done» pour son prochain album solo

Dans une récente interview avec Full Metal Jackieest une émission de radio diffusée au niveau national, TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn a offert une mise à jour de son album solo précédemment annoncé, qui sera apparemment publié sous le ROBB FLYNN & FRIENDS bannière.

Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Depuis sept ans maintenant, pour mon anniversaire, j’ai un truc qui s’appelle «Robb Flynn & Friends», et je rassemble un groupe de mes amis et nous faisons juste du jam – c’est comme des reprises. Je ne fais pas TÊTE DE LA MACHINE Chansons. C’est du hip-hop des années 90, c’est du rock classique, c’est du thrash – c’est tout le genre de trucs avec lesquels nous avons grandi, et c’est amusant – c’est juste une explosion. Nous avons tellement de plaisir à le faire à chaque fois. J’ai probablement entre 30 et 40 musiciens différents. Le dernier que nous avons fait s’est avéré vraiment bien, et je me suis dit: “ Suivons ça. ” Je possède un studio d’enregistrement maintenant. Je me disais: «Allons-y et frappons ça et voyons ce qui se passe». Nous l’avons donc fait en direct et c’était super amusant. “

Il a poursuivi: “J’ai cinq chansons suivies et faites, et maintenant je vais y retourner et je vais le faire – je pense que je vais faire les groupes de hip-hop des années 90. Nous avons fait quelques Snoop Dogg des chansons et d’autres trucs. C’est assez sauvage – c’est un bon moment lâche, gras et moite. Et c’est juste pour le plaisir. Je ne sais pas quand ça va sortir maintenant. je le sais[[TÊTE DE LA MACHINEmaison de disques de] Explosion nucléaire aime ça, et ils aiment tout le concept, donc j’espère [it will be released] bientôt.”

Le mois dernier, TÊTE DE LA MACHINE a publié un nouveau single autonome appelé “Encercler le drain”. Ce fut le premier nouveau TÊTE DE LA MACHINE chanson depuis “Fais ou meurs”, sorti en octobre dernier et décrit par certains fans et médias comme un morceau “diss” destiné à TÊTE DE LA MACHINEles détracteurs, en particulier ceux qui ont critiqué le dernier album du groupe, celui de 2018 “Catharsis”.

TÊTE DE LA MACHINE a passé les derniers mois à célébrer le 25e anniversaire du premier album du groupe, “Burn My Eyes”, en tournée en Europe et en Amérique du Nord. Chaque spectacle sur le trek se composait de deux parties: la première partie a vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.



