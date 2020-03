Robb Flynn de Machine Head claque ‘Dumbf ** K Politicians’, dit que l’action de Trump sur le coronavirus est ‘trop tard’

TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn a critiqué les “politiciens stupéfaits” pour avoir blâmé les médias d’avoir soi-disant exagéré le risque et la propagation du coronavirus (COVID-19).

Alors que l’épidémie de coronavirus a fait des milliers de morts dans le monde et a gravement affecté le marché boursier, certains partisans de Le président Donald Trump disent que la crise croissante est en grande partie l’œuvre des médias américains.

Le 28 février, alors chef de cabinet de la Maison Blanche Mick Mulvaney essayé de minimiser les inquiétudes concernant le coronavirus, affirmant que leAtout les médias emballaient de nombreuses histoires pour alimenter la peur, car “ils pensent que cela fera tomber le président; c’est de cela qu’il s’agit”.

Plus tôt dans la journée (vendredi 13 mars), Flynn a participé à un Facebook Live session au cours de laquelle il a abordé le report de TÊTE DE LA MACHINEtournée européenne en raison de problèmes de coronavirus et évoqué l’hystérie autour de la pandémie.

“Les médias ne provoquent pas d’hystérie”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “Tout le monde ne cesse de répéter cela aussi:” Oh, les médias soufflent hors de proportion. ” le Organisation mondiale de la santé, QUI, vient de déclarer que c’était une pandémie. Et le chef du QUI a déclaré: «Je suis sidéré et stupéfait de l’attitude désinvolte de tant de pays à ce sujet. C’est bien plus grave que les gens ne le prennent. Et c’est pourquoi il l’a déclarée pandémie. Il est officiellement déclaré pandémie. Ce ne sont pas les médias. Ce sont des politiciens stupéfaits qui ne prennent pas ce putain de sérieux et qui mettent toutes nos vies en danger en n’agissant pas et en agissant de manière blasée. Des politiciens stupéfaits qui appellent ça un canular démocrate pour foutre son[[Atout‘s]réélection. Ouais, c’est un tas de politiciens stupides qui ne font pas de merde. Voilà pourquoi il a appelé cela une pandémie – pourquoi le chef du QUI appelé cela une pandémie. Cela n’a rien à voir avec les médias. Vos amis l’appellent une grippe? Tu dois prendre ça au sérieux. C’est pour de vrai.

“En 32 ans de tournées, je n’ai jamais – jamais – rien vu de tel dans ma vie – jamais”, a-t-il poursuivi. “Les écoles de mes enfants [in the San Francisco Bay Area] sont sur le point de fermer. Je viens de recevoir l’annonce aujourd’hui. Les écoles de mes enfants ferment. Personne n’est malade. Pas un seul élève, à sa connaissance, n’a le coronavirus; pas un seul membre du corps professoral n’a le coronavirus, mais par précaution, ils le ferment.

“La Norvège vient de fermer les frontières. Personne n’est autorisé à aller dans les bars, les gymnases – vous ne pouvez pas aller au gymnase; vous ne pouvez pas aller au cinéma, au cinéma. Rien. C’est réel, mec. Et puis tout ces enfoirés, au lieu d’essayer d’aider les gens, tous ces politiciens stupides, tout ce qu’ils essaient de faire, c’est d’aider les putains de sociétés et putain de Wall Street.

“Ici en Amérique, nous n’avons même pas le fonctionnaire [coronavirus] tester encore. Je vais vous dire quoi – une fois que le test officiel est entre les mains des vrais médecins et de l’hôpital, oubliez-le. À l’heure actuelle, selon le putain de site Web, il est dit que nous avons des épidémies en Californie, Seattle, New York, Maine et maintenant une à Chicago. Connerie. Connerie! Nous n’avons tout simplement pas les tests appropriés. Et je vous le garantis – dès que les tests appropriés seront effectués, ça deviendra fou.

“Les écoles de mes enfants ferment – lycée et lycée; toutes les écoles d’ici ferment. J’ai des amis en Italie. Tout le pays est verrouillé. Rien n’est ouvert sauf les épiceries et les pharmacies – c’est tout. Pas de bars, de restaurants, de gymnases, de cinémas, de vêtements, de shopping – n’importe quoi. C’est ça. C’est sérieux. C’est putain de sérieux.

“Président Trump vient de déclarer l’état d’urgence. Trop putain de retard, mec. J’aurais dû le faire il y a longtemps. En fait, ils auraient dû agir bien avant cela, et maintenant c’est hors de contrôle.

“C’est un moment fou, mec. C’est un moment fou.”

AtoutLa déclaration d’une urgence nationale signifie qu’il promulguera la loi Robert T. Stafford sur les secours en cas de catastrophe et l’assistance d’urgence, qui permet à la Maison Blanche de mobiliser le Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et l’aide fédérale directe aux États touchés par des catastrophes et des crises sanitaires.

Aux États-Unis, le nombre de cas confirmés ou présumés de coronavirus a atteint au moins 2 000, et le nombre de décès est passé à 41. Certaines études de modélisation suggèrent que les États-Unis auront plus de 8 000 cas d’ici la semaine prochaine, 40 000 cas en deux semaines, et près de 150 000 cas à la fin du mois.



