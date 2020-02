Robb Flynn de Machine Head: les fans doivent adopter la musique en streaming pour que le Heavy Metal survive

TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn dit qu’il ne comprend pas pourquoi la scène heavy metal hésite à adopter des services de musique en streaming comme Spotify et Apple Music.

Le mois dernier, Le journal de Wall Street a rapporté que le hip-hop était le plus grand genre de 2019 en termes de consommation de musique aux États-Unis, avec une part d’écoute de 28%, suivi du rock et de la pop à 20% et 14% respectivement. À l’échelle de l’industrie, les services de streaming représentaient 82% de la consommation totale de musique aux États-Unis l’année dernière.

Flynn, qui a été un ardent défenseur de Spotify pendant un certain nombre d’années, a encore une fois fait l’éloge des services de musique en streaming comme un moyen pour les musiciens de faire entendre leur musique, a déclaré Kerrang! magazine que les plates-formes comme Spotify doivent “faire partie de l’équation” si les gens veulent que le métal survive.

“J’adore putain Spotify” Flynn m’a dit. “C’est l’un des plus grands changements dans l’industrie de la musique depuis que je joue de la musique, et je n’obtiens pas la haine de la scène metal. C’est très frustrant. C’est innovant et ça a vraiment tout changé, et suffisamment de gens sont en l’utilisant, ce n’est pas seulement une chose à la mode. Vous regardez autour de vous et voyez le hip-hop, qui vient de passer le rock en Amérique pour la première fois dans l’histoire, et qui embrasse totalement Spotify. Depuis le début de la musique, le rock a dominé, mais la musique rock est maintenant JEU FROID et MUMFORD & SONS. Ce n’est pas de la musique rock. Qu’est-ce que c’est? Et c’est en grande partie parce que ces groupes le tuent en streaming.

“Tu regardes Netflix, droite? Vous manquez d’aller louer un DVD à Superproduction? Je ne! J’adore pouvoir tirer des conneries Netflix et ça y est! Quelle est la grande résistance du métal? Et je dis tout cela en tant que mec qui a vécu le vinyle, puis quand le vinyle est mort, les cassettes sont devenues la chose dominante. Je me souviens de 8 pistes. Je me souviens quand les CD sont sortis, et j’étais totalement résistant à eux parce que j’avais un lecteur de cassettes. Puis iTunes est venu, ce que j’ai trouvé génial. Et puis le vinyle est revenu, ce qui est vraiment bizarre, car dès que les CD sont sortis, j’ai pensé: “C’est bien mieux que le vinyle!”

“Si les gens veulent que le métal survive, cela doit faire partie de l’équation. Pour moi, si les gens veulent acheter des CD et du vinyle, c’est génial. Si c’est votre façon préférée d’écouter de la musique, tant pis. Vous n’êtes pas me soutenant de quelque façon que ce soit, forme ou forme, juste en achetant mon CD, cela ne correspond plus à une position de graphique. C’est une combinaison de Youtube ruisseaux, Spotify flux, téléchargements uniques depuis iTunes, Apple Music flux et CD et vinyle, ce qui en fait une partie. Mais c’est tout ça. Alors quand un tel rappeur a 4 000 000 de streams sur Youtube, cela va vers sa putain de position sur le graphique! Mais je comprends. Il y a du changement. Pour moi, ce n’était pas si grave. C’était putain de plus facile! Et je ne suis pas le mec qui dit: “Ne volez pas mon record.” Enfoncer le voler! C’est tellement gênant à ce stade d’aller sur un site et de le télécharger illégalement quand vous pouvez putain l’écouter sur Spotify! C’est bizarre, et je pense que c’est malsain pour le métal, et je pense que le métal va disparaître si les gens n’acceptent pas le streaming, parce que c’est une partie si importante de la longévité d’un groupe.

“Je ne sais même pas où acheter un TÊTE DE LA MACHINE CD. Littéralement, dans Meilleur achat, le rack de CD est aussi gros qu’un kit de batterie et il a Taylor Swift, FOO FIGHTERS et Pavarotti ou une merde comme ça. Il ne porte pas de métal. Tu peux aller à Amibe ou Rasputin à Berkeley et ils ont probablement des trucs sympas, mais voulez-vous faire 30 miles pour obtenir un record? Non. Est-ce que je veux emporter une putain de valise pleine de CD avec moi en tournée? Non. Est-ce que je veux pouvoir découvrir de nouvelles merdes très facilement et soutenir l’artiste comme ça? Putain ouais. “

Plus tôt ce mois-ci, TÊTE DE LA MACHINE a publié un nouveau single autonome appelé “Encercler le drain”. Ce fut le premier nouveau TÊTE DE LA MACHINE chanson depuis “Fais ou meurs”, sorti en octobre dernier et décrit par certains fans et médias comme un morceau “diss” destiné à TÊTE DE LA MACHINEles détracteurs, en particulier ceux qui ont critiqué le dernier album du groupe, celui de 2018 “Catharsis”.

