Robb Flynn minimise la gamme de têtes de machine

TÊTE DE LA MACHINE homme principal Robb Flynn a minimisé le nombre de changements de composition que le groupe a connus au cours de ses presque trois décennies d’existence.

Flynn est le seul membre original restant de TÊTE DE LA MACHINE, qui s’est formé en 1991 dans la baie de San Francisco. Le groupe a récemment célébré le 25e anniversaire de son premier album, “Burn My Eyes”, en interprétant le LP dans son intégralité lors de tournées européennes et nord-américaines, avec d’anciens membres Chris Kontos (batterie) et Logan Mader (guitare) rejoint temporairement le groupe.

Dans une récente interview avec “Le podcast Robbcast”, Flynn adressé à la TÊTE DE LA MACHINE le personnel se mélange, expliquant que la composition du groupe est stable depuis bien plus longtemps qu’on ne lui attribue parfois le mérite.

“J’entends beaucoup cela: ‘Oh, vous avez eu tellement de changements de membres du groupe'”, a-t-il dit (entendre l’audio ci-dessous). “Et je ne vais jamais m’asseoir ici et dire que nous n’avons pas eu de changements de membres du groupe, mais nous avons eu six changements de membres du groupe en 27 ans. 27 ans, c’est très long. Nous avons commencé en 1991. Nous sommes en 2020 en ce moment.” Je pense que c’est un peu la chose facile à exagérer – cela fait une histoire de «Oh, il y a toujours du chaos dans la programmation». Mais il y a eu de nombreuses fois où nous avons eu une gamme parfaitement stable pendant sept à 10 ans, et personne n’a jamais commenté cela. [Laughs]

“La façon dont je le vois [is] même LES BEATLES… 10 ans, c’est ce que la plupart des groupes peuvent gérer. C’est ça “, at-il poursuivi.”SABBAT NOIR – 10 années; LES BEATLES – 10 années; LED ZEPPELIN – 10 années. Certains des plus grands groupes de tous les temps n’ont pu le maintenir ensemble que pendant 10 ans, puis se sont séparés. Au point où ils se détestaient tellement qu’ils ne pouvaient même plus entrer dans une pièce et faire de la musique. Et je me rappelle toujours de cela – que même LES BEATLES… Puis LES BEATLES ne s’est jamais remis ensemble, malheureusement. Et SABBAT NOIR Il a fallu 37 ans, 40 ans pour se remettre ensemble. Je pense que quand on regarde ça comme ça, ça met les choses dans un cadre de référence.

“[Lebatteur[DrummerDave] McClain a été dans le groupe pendant 23 ans. [Guitarist] Phil [[Demmel]était dans le groupe depuis 15 ans, [bassist] Adam [[Duce]20 ans. Même [bassist] Jared [[MacEachern]maintenant – Jaredc’est le nouveau gars; il fait partie du groupe depuis près de huit ans maintenant. Vous devez juste vous en souvenir.

“Les groupes durent beaucoup plus longtemps qu’auparavant [laughs] ces jours-ci,” Flynn ajoutée. “Les groupes ne duraient jamais aussi longtemps. Nous arrivons en quelque sorte à cette nouvelle phase de la musique où les groupes durent indéfiniment, parce qu’ils deviennent une telle institution d’entreprise à un moment donné, comme certains groupes. Et je ne vais pas dire TÊTE DE LA MACHINEC’est ça, mais il y a d’autres groupes là-bas où il y a tellement d’argent généré que ça ne vaut pas la peine qu’ils se séparent. Même s’ils se détestent et voyagent dans des avions différents et restent dans différents hôtels et ne peuvent même pas se parler et simplement marcher sur scène et jouer puis partir, le groupe continue toujours, car il y a tellement d’argent qui se fait. Je n’ai pas nécessairement d’opinion là-dessus – que ce soit du bon ou du groupe ou je ne sais pas – mais nous n’avons jamais vraiment eu cela dans l’histoire de la musique. Les groupes sont morts, O.D. ou ont rompu, comme LES PORTES, comme Jimi Hendrix, comme SABBAT NOIR, comme – nommez n’importe quel groupe. “

Flynn a également discuté de sa motivation pour garder TÊTE DE LA MACHINE vivant depuis près de 30 ans, alors même qu’il devient de plus en plus difficile de gagner de l’argent dans l’industrie de la musique.

“La raison pour laquelle je continue, je suppose, c’est que j’adore ce que je fais, mec”, a-t-il dit. “J’adore jouer de la musique. La musique est une partie si importante de ma vie, et cela a été, depuis mes premiers souvenirs. Les spectacles qui TÊTE DE LA MACHINE a et la base de fans que nous avons et le dévouement des cas de tête est putain – ça va parfois me faire pleurer. C’est tellement passionné par la musique que nous faisons et le groupe et ce que nous défendons. S’il n’y en a que trois cents, ou s’il y en a trois mille, enculé, je vais y aller et donner à mille pour cent et le tuer tous les soirs, parce que c’est la merde qui nous fait sentir vivant. Ils me font me sentir vivant; Je les fais se sentir vivants. C’est ce cercle fou d’énergie, de pouvoir et de communion. Et c’est de cela qu’il s’agit pour moi. “

En février dernier, TÊTE DE LA MACHINE a publié un nouveau single autonome appelé “Encercler le drain”. Ce fut le premier nouveau TÊTE DE LA MACHINE chanson depuis “Fais ou meurs”, sorti en octobre dernier et décrit par certains fans et médias comme un morceau “diss” destiné à TÊTE DE LA MACHINEles détracteurs, en particulier ceux qui ont critiqué le dernier album du groupe, celui de 2018 “Catharsis”.

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINEc’est “Burn My Eyes” La tournée du 25e anniversaire comprenait deux parties: la première partie a vu Flynn et MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec Kontos et guitariste Mader se joindre à.