Robbie Robertson confirmé pour le dernier concert hommage à la Nouvelle-Orléans

Robbie Robertson participera à un concert hommage à la Nouvelle-Orléans au légendaire concert d’adieu du groupe The Last Waltz avec Warren Haynes, Jamey Johnson et des invités spéciaux.

‘The Last Waltz New Orleans: An All-Star Celebration of the Band’s Historic Farewell Concert’, qui aura lieu le 2 mai au théâtre historique Saenger de la ville, mettra également en vedette Don Was, John Medeski et Ivan Neville, ainsi que des membres de la Dirty Dozen Brass Band, Bonerama et les radiateurs.

“La Nouvelle-Orléans a toujours été un endroit spécial et influent”, a déclaré Robertson dans un communiqué. «Je suis honoré de poursuivre la tradition de célébrer The Last Waltz avec cette programmation extraordinaire dans une ville qui a tant compté pour moi.»

Le spectacle hommage continue la célébration annuelle du producteur de concerts Blackbird Presents du célèbre album live de 1976. La société avait auparavant organisé les deux nuits «The Last Waltz New Orleans: A Celebration Of The 40th Anniversary of The Last Waltz» au Saenger en 2016. En 2019, une programmation similaire a pris «The Last Waltz Tour 2019: A Celebration». du concert d’adieu historique du groupe sur la route pour 12 concerts.

Les billets pour The Last Waltz New Orleans: An All-Star Celebration of Historic Band of Farewell Concert seront mis en vente le vendredi 6 mars.

Le Big Tribute Show intervient quelques mois après la sortie de Once Were Brothers: Robbie Robertson et The Band, un long métrage documentaire sur le groupe intronisé au Rock Hall.

Parler à uDiscover Music récemment, Robertson dit qu’il croit que le documentaire, qui est réalisé par Daniel Roher et dont Martin Scorsese est le producteur exécutif, réalise ce qu’il a prévu de faire: raconter honnêtement l’histoire fascinante de The Band.

“Je ne suis pas seulement satisfait du documentaire, je suis vraiment, vraiment satisfait, à cause de l’émotion qui y règne”, a déclaré Robertson. “Vous regardez des documentaires sur les gens de la musique et je n’aime pas la plupart d’entre eux. Ils sont tous les mêmes pour moi. Le fait que ce soit si émouvant et que cela vous emmène vraiment à l’intérieur de la confrérie qui était dans ce groupe, est important. Cette partie de mon autobiographie, Témoignage, a vraiment pris vie dans le documentaire. C’était un processus fascinant à voir. Il est si facile de se tromper. Les personnes que nous avons eues pour faire le documentaire et ce que tout le monde a apporté à la table sont assez extraordinaires. Je suis tellement content de voir à quel point ça a été émouvant. »

