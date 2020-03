Robbie Williams a rejeté l’opportunité d’être le chanteur de Queen

Nous savons que Robbie Williams est l’un des meilleurs chanteurs pop du Royaume-Uni depuis longtemps. Nous l’avons rencontré grâce à Take That et après des années à le considérer, il a finalement décidé de commencer une carrière solo réussie. Au fil des ans, il a eu la chance de collaborer avec de bons musiciens talentueux tels que Rick Astley, Kylie Minogue, Taylor Swift et plus, mais eÀ un moment donné de sa carrière, il a eu l’occasion en or d’être la nouvelle voix de Queen.

Oui, sans blague. Il se trouve que dans une interview qu’ils ont faite au chanteur de “Rock DJ” dans SiriusXM, a révélé qu’au plus haut point de sa carrière, alors qu’il était en plein succès avec son album Escapology et qu’il commençait à enregistrer Intensive Care les autres membres du groupe, Brian May et Roger Taylor l’ont approché pour lui demander s’il voulait devenir le nouveau chanteur de Queen, après que tout le monde ait travaillé sur une nouvelle version de “We Are The Champions” pour le film A Knight’s Tale, mais comme nous le savons, le bon Williams n’a pas accepté.

Et ils peuvent se demander à ce stade, Pourquoi ne voulait-il pas être le remplaçant de Freddie? Eh bien selon le cher Robbie, il l’a blâmé à temps, mais surtout – et même si vous n’y croyez pas – à sa «faible estime de soi». Comme Robbie l’a expliqué: «Même si j’ai beaucoup confiance dans le microphone, j’ai une très faible estime de soi. Je pensais que cela leur épargnerait l’audace de monter sur scène et d’essayer d’être au même niveau que Freddie Mercury. Il est angélique pour moi. C’est comme un dieu et l’idée me semblait effrayante. »

Malgré cela, Robbie Williams, Brian May et Roger Taylor terminent de bons termes. Après ce camouflet, Queen a recruté le chanteur de Bad Company Paul Rodgers en 2004, et sa collaboration a pris fin en 2009 après des tournées mondiales. Depuis 2011, ils ont la voix puissante de la star d’American Idol Adam Lambert, que le chanteur anglais a salué pour être très talentueux et surtout humble.

«(Adam Lambert) – si je n’étais pas une personne si charmante, il l’est – je serais terrifié par son pur talent. Sa voix est absolument incroyable, c’est un interprète incroyable et une personne charmante. J’aime beaucoup quand je rencontre des gens qui me surprennent par leur talent et qui sont très gentils », dit Williams.

Pouvez-vous imaginer comment Queen aurait sonné dans la voix de Robbie Williams?