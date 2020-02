Robert Smith de The Cure dit que le nouvel album arrivera définitivement en 2020

The Cure est indéniablement l’un des plus grands groupes d’aujourd’hui. C’est pourquoi lorsque Robert Smith a déclaré vers octobre 2019 que le groupe britannique était sur le point de sortir trois nouveaux albums, nous avons presque dit au revoir à ce monde. Avec la nouvelle, il a également déclaré que l’un d’entre eux était peut-être arrivé la même année, ce qui n’est jamais arrivé. Mais à la fortune de tous ses fans, il a repris le micro aujourd’hui pour affirmer que l’un de ses albums arrivera «définitivement» cette année.

L’icône du goth-rock l’a affirmé lors des NME 2020 Awards. «Le premier sortira certainement bientôt, nous le finissons maintenant et ça va se mélanger. Mais tant qu’il ne sera pas terminé, personne ne me croira. J’espère qu’il sort plus que quiconque, croyez-moi! ». Bien que bon … Bien qu’il l’ait affirmé, il l’a pris avec plus de prudence en disant: “Je suis trop vieux pour m’engager dans des choses idiotes comme ça, attendez et voyez.” Interrogé sur les deux autres, Smith a déclaré: “Il n’y en a que deux, le troisième est juste moi, c’est à seulement une heure de moi.”

Ces commentaires pour NME sont venus juste après qu’ils aient reconnu The Cure comme la meilleure tête d’affiche des festivals, alors il a dit à ce sujet: «Merci beaucoup. Je me suis habillé pour cela, cela signifie beaucoup pour obtenir un prix comme celui-ci, pour gagner un prix en direct. Un grand merci à NME pour cela. Nous nous sommes beaucoup amusés l’année dernière et je suis très heureux d’être le chanteur de The Cure en ce moment. »

Savez-vous où Robert Smith a eu le plus de plaisir au monde l’année dernière? Au Mexique. Dans une interview pour Hot Press, la légende vivante de The Cure a rappelé le meilleur moment de son année et a déclaré que c’était son concert à Mexico. C’était beau de voir que quelqu’un comme Robert Smith, qui a donné 35 concerts cette année, dont Glastonbury, Austin City Limits et Roskilde Festival, dit que le Mexique était son préféré, est un médaillon pour ses fans et notre pays.