Robin Mccauley dit que le premier album de Black Swan est «la meilleure chose» qu’il ait jamais faite

Kyle McGinn de Dead Rhetoric a récemment mené une interview avec le chanteur Robin McAuley (GROUPE MCAULEY SCHENKER) à propos CYGNE NOIR, le nouveau projet qui met également en vedette le guitariste Plage de Reb (WINGER, SERPENT BLANC), bassiste Jeff Pilson (ÉTRANGER, LA MACHINE FINALE, ex-DOKKEN) et batteur Matt Starr (ACE FREHLEY, MONSIEUR. GROS). Ci-dessous quelques extraits du chat.

Rhétorique morte: Avant d’entrer dans les choses, vous sentez-vous mieux après les problèmes médicaux qui se sont produits juste avant 70000 tonnes de métal croisière?

Robin: “Je me sens fantastique. Merci d’avoir posé la question. Je me sens aussi bien que je l’ai fait jusqu’à ce moment-là – je me sentais bien et ma famille et moi étions allés à l’église ce matin-là et nous sommes rentrés à la maison et avons pris le petit déjeuner. C’était une heure avant que je devais conduire à LA pour prendre le vol pour la Floride et j’ai soudainement eu extrêmement froid. Il faisait environ 80 degrés à l’extérieur, mais j’avais extrêmement froid. Dans une fenêtre de 20 minutes, tremblait, et je pouvais à peine parler. Un de mes fils a sauté au téléphone et a appelé le 911. À la fin de la journée, j’étais dans une unité de soins intensifs et j’étais dans une fenêtre critique de 12 heures. me disait que c’était une chance! Je me disais: “Qu’est-ce qui vient de se passer?”

“Le long et le court, c’est que vous pouvez vous sentir vraiment en bonne santé – je n’ai eu aucun symptôme, et j’ai eu vraiment froid. Le résultat de la journée était que j’avais contracté le virus E. coli, qui est devenu un Infection urinaire / vessie, qui deviennent ensuite septiques et pénètrent dans ma circulation sanguine, commençant à empoisonner la merde. L’unité de soins intensifs a travaillé extrêmement dur – merci mon Dieu pour notre personnel médical – et ils me pompaient avec des antibiotiques. Du dimanche au mercredi, avant que le CDC ait localisé le type exact de bactérie qu’il était, ils pourraient alors utiliser l’antibiotique pour mieux soigner l’infection au lieu d’un plus large. Dès que j’ai commencé à en prendre un, le monde s’est retourné et j’ai dit: ‘Je pense que je viens de rater le bateau, allons-y!’ [Laughs]

“Je jure devant Dieu, je suis un grand partisan de rester en bonne santé et de rester en forme, de sorte que s’il y a quelque chose de mal, vous le saurez, mais cela ne semble pas nécessairement le cas. Je pensais que je recevrais une sorte d’avertissement, mais je Les gens sont venus vers moi et ont demandé comment je vais savoir la prochaine fois – j’ai dit: “Peut-être que j’aurai une note la prochaine fois!” [Laughs] Je ne connais pas la réponse à cela. La bonne nouvelle est que je suis ici pour raconter l’histoire, et c’est une bonne chose que je n’étais pas réellement sur le bateau de croisière [when it happened]. “

Rhétorique morte: Comment pensez-vous que CYGNE NOIR est différent des autres groupes dont vous avez fait partie?

Robin: “Tout droit sorti de la porte, en tant que chanteur, c’est de loin le meilleur produit, le plus réel que mes voix aient jamais été enregistrées, grâce à Jeff Pilson. C’est frais, c’est très puissant – je pense que les gens seront impressionnés par sa lourdeur et sa puissance, mais nous pouvons produire votre ballade rock classique typique avec la même fraîcheur. Il s’est simplement réuni très facilement. Personne n’est venu avec un plan de la façon dont nous devions faire l’enregistrement. Cela dit, Frontières [[Music Srl]a dit, nous aimons le rock classique, alors j’ai dit que nous ne devrions pas simplement en faire «un autre». Nous voulions nous assurer que ce n’était pas le même vieux, le même vieux. Bien qu’il s’agisse d’un album rock classique, il y a des éléments qui sont actuels en termes de contenu lyrique, les mélodies sont fortes et elles ont une puissance de feu. J’en suis vraiment fier. J’aime cela. C’est la meilleure chose que j’aie jamais faite. Je sais que beaucoup de musiciens disent que la dernière chose était la meilleure qu’ils aient jamais faite, mais c’est ce que je ressens à ce sujet. “

Rhétorique morte: Compte tenu des horaires chargés de toutes les personnes impliquées, combien de place y aura-t-il pour les CYGNE NOIR?

Robin: “C’est la question à un million de dollars, car Rebc’est SERPENT BLANC/WINGER le calendrier est pour le moins, est au mur. Jeff est très similaire bien que lorsque nous faisions une interview ensemble la nuit dernière, il a mentionné qu’en septembre, ÉTRANGER sera quelque peu exempt de représentations en direct. J’ai un emploi du temps très chargé car je joue cinq soirs par semaine à Las Vegas avec le «Raiding The Rock Vault» spectacle. Mais dans les prochaines semaines – la première semaine de mars, je me rends au Japon avec MICHAEL SCHENKER FEST. Très peu de temps après, nous nous dirigeons vers le Royaume-Uni et le reste de l’Europe. Il y a une très forte possibilité qu’il y ait une autre étape américaine mise en place. C’est donc un peu fou.

“Mais maintenant que je sais que Jeff sera disponible après septembre. [Laughs] Idéalement, parce que nous en avons tous parlé, cela prendra du travail mais rien n’est impossible. En faisant ce disque, nous pensions que cela n’arriverait jamais. Nous avons adoré l’idée de travailler ensemble et nous sommes allés, eh bien, si nous pouvions nous réunir et écrire une chanson, ce serait très amusant. Eh bien, nous l’avons fait! Reb vit à Pittsburgh – il n’est pas dans la rue. Jeff et je vis à L.A., tout comme Mat. Je peux accéder à Jeff ou Mat très facilement. Les paramètres y sont assez faciles, et nous avons décidé tous les trois de ne pas aller à Pittsburgh parce qu’il fait trop froid! [Laughs] Il faudra de la planification, et j’espère vraiment que cela permettra de faire un tas de spectacles. Alors, les doigts croisés. “

Vous pouvez lire l’intégralité du chat sur Dead Rhetoric.

CYGNE NOIRpremier album de, “Secouer le monde”, a été publié le 14 février via Frontiers Music Srl.