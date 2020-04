Robin Schulz donne le coup d’envoi de l’événement eSports de la Ligue européenne des légendes

Le DJ allemand Robin Schulz donnera une performance spéciale pour la série League of Legends European Championship.

Le DJ offrira aux fans d’eSports une performance diffusée en direct avant la compétition. Le set sera mis en ligne à 15h00 CEST le 19 avril. Schulz jouera un set de 45 minutes avant le début du Championnat de Spring Split.

Schulz a récemment dominé le palmarès mondial des singles avec son remix de «Waves (feat. M. Probz)». Il s’est produit à Ultra Music à Miami, à Tomorrowland en Belgique et au Festival iTunes.

Calendrier des finales du printemps

15 h 00 – 15 h 45 CEST – Performance de Robin Schulz 16 h 00 – 17 h 00 CEST – RDY CHK 17 h 00 CEST – Début du match final Le mélange de house, d’électro et de pop de Robin Schulz a fait de lui l’un des plus réussis DJ allemands.

Ses performances en direct ne sont pas non plus hors du commun. De nombreux artistes diffusent en direct des concerts et des spectacles depuis leur domicile. L’Allemagne a récemment rejoint la France et la Belgique pour interdire les festivals d’été, les eSports peuvent donc être un excellent moyen d’atteindre les fans. De même, les artistes indépendants se tournent également vers les flux Twitch pour collecter les dons d’un public déjà prêt à donner un pourboire. Instagram explore même des moyens d’aider les artistes à monétiser leurs flux en direct.

Il semble de plus en plus que tous les événements en direct restants en 2020 pourraient être annulés. Les responsables de la santé du monde entier avertissent que les festivals de musique et les concerts seront l’une des dernières choses à revenir en ligne. À l’heure actuelle, les restaurants, bars et autres lieux locaux restent fermés dans plusieurs États américains. Le résultat est que les artistes et artistes en direct ont du mal à subvenir à leurs besoins.

Justin Bieber et Taylor Swift reportent indéfiniment l’intégralité de leur tournée 2020. Avec Ticketmaster n’offrant pas de remboursement pour ces «reports», assister à un spectacle dans votre salon est la deuxième meilleure option. Malheureusement, nous verrons probablement beaucoup plus de musique diffusée en direct au cours des prochains mois.