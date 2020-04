Robyn annonce le DJ Set du vendredi soir

Robyn débutera son week-end avec une soirée dansante du vendredi soir, et tout le monde est invité. La pop star suédoise a pris d’assaut ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée pour annoncer un set de DJ diffusé en direct, qu’elle espère divertir ses fans et les garder à la maison pendant la pandémie de COVID-19. À partir de 20 h 00 GMT le 17 avril, les fans peuvent rejoindre l’événement «Konichiwa TV» sur les comptes Facebook, YouTube et Twitch de Robyn.

“Je veux jouer de la musique pour vous”, a légendé le chanteur ‘Honey’. “Faisons une piste de danse”. Selon le dépliant vidéo inspiré, la soirée de Robyn aura lieu au «Club DOMO» virtuel.

Robyn devait auparavant se produire dans une variété de festivals cet été, dont le Glastonbury et Lovebox, désormais annulés. Ces dates faisaient suite à une année chargée de tournées pour Robyn, autour de Honey en 2018.

Son huitième album studio, Honey a marqué le suivi tant attendu de Body Talk en 2010. Le LP a été largement acclamé par les critiques, y compris Pitchfork, qui l’a appelé un «record passionnant», tandis qu’AllMusic a salué que «Robyn continue de faire les tendances au lieu de les suivre, et avec Honey, elle entre dans la quarantaine avec une partie d’elle la musique la plus satisfaisante sur le plan émotionnel et la plus innovante musicalement Honey figurait sur plusieurs listes de fin d’année et de fin de décennie, y compris celles de Rolling Stone («50 meilleurs albums de 2018»), Time («10 meilleurs albums de 2018») et Pitchfork («Les 200 meilleurs albums des années 2010»). ”). Honey est en tête du palmarès suédois des albums, ainsi que du palmarès Billboard Top Dance / Electronic Albums.

Plus récemment, Robyn a été nommé «Auteur-compositeur de la décennie» aux NME Awards 2020. L’artiste a reçu le prix unique pour sa contribution unique et inestimable au paysage pop moderne. Après une introduction éclatante de Charli XCX lors de la cérémonie de février, Robin a accepté le prix, affirmant: «Je suis très flatté de l’appréciation que NME m’a témoignée au fil des ans. Mais c’est une sorte de prix à vie pour être l’auteur-compositeur de la décennie et je l’apprécie tellement. »

