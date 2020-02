Robyn recevra le prix de l’auteur-compositeur de la décennie aux NME Awards 2020

Robyn sera couronné «Auteur-compositeur de la décennie» lors des NME Awards 2020 la semaine prochaine. La cérémonie de cette année aura lieu à l’O2 Academy Brixton à Londres le mercredi 12 février.

Parallèlement à l’annonce du destinataire que Slowthai et Mura Masa ouvriront les prix avec une performance en direct rauque, NME peut révéler que l’icône suédoise Robyn sera honorée cette nuit avec ce prix unique pour sa contribution inestimable et son influence sur le paysage pop d’aujourd’hui.

Son single emblématique «Dancing On My Own» est arrivé en tête de la liste des meilleures chansons de la décennie de NME, son dernier album Honey a été un triomphe, et ce prix célèbre Robyn en tant qu’artiste vraiment unique dont l’héritage continuera d’inspirer cette nouvelle décennie et au-delà.

“Je suis toujours mystifié et prêt à être séduit par une belle chanson”, a déclaré Robyn. «Il y a tellement de bonnes chansons écrites avant et après 2010 qui m’ont inspiré. Je me sens donc très humble et honoré de recevoir ce prix NME. »

Il a été récemment annoncé que Courtney Love recevra le prix Icon de cette année, tandis que Emily Eavis de Glastonbury sera couronnée Godlike Genius. Nous avons également confirmé que Katherine Ryan et Julie Adenuga co-animeront la soirée, qui verra également des performances d’AJ Tracey, aux côtés de Yungblud, Beabadoobee et des closers The 1975.

“Après notre année de congé en 2019, nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par le retour des puissants NME Awards – et nous savons que notre public, nos artistes préférés et leurs cintres associés sont tout aussi excités que nous.” a déclaré l’équipe éditoriale de NME. “De retour à l’O2 Academy Brixton, l’événement de cette année est spécial pour de nombreuses raisons, marquant la fin d’une brillante décennie pour la musique et le début d’une nouvelle qui regorge de possibilités. Depuis la dernière fois que nous avons remis nos tristement célèbres trophées, nous avons vu des superstars nées et des légendes cimentées.

«Nos nominations montrent que la scène musicale n’est pas seulement dans la santé la plus grossière possible, elle est également remplie de jeunes personnalités qui redessinent l’industrie de la musique à leur image. Nous sommes particulièrement honorés de pouvoir honorer Emily Eavis du Festival de Glastonbury avec notre Godlike Genius Award. Elle est, après tout, la seule personne en Grande-Bretagne qui organise une meilleure fête que nous. »

