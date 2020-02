Rock ‘N’ Roll: quand John Lennon est revenu à ses racines

Les graines de la création du Rock ‘N’ Roll remontent à 1969 et une chanson John Lennon composé pour le Beatles‘Abbey Road album. Dans «Come Together», John chante «Here come old flattop», une ligne qui était à l’origine Chuck BerryDe 1956, “You Can’t Catch Me”. Son utilisation a encouragé l’éditeur de musique Morris Levy à intenter une action en justice pour violation du droit d’auteur contre John. Avant qu’un juge puisse entendre l’affaire, il a été réglé à l’amiable, avec un accord, selon une annonce de Levy, que John devait «enregistrer trois chansons de Big Seven [Levy’s company] éditeurs sur son prochain album. ” En conséquence, John a décidé d’enregistrer cet album de reprises rock ‘n’ roll.

John a commencé à travailler sur le disque pendant la période de son «week-end perdu» à Los Angeles, une période qui a suivi la sortie de Jeux d’esprit. Les sessions se sont avérées quelque peu mouvementées, en grande partie parce que Phil Spector a été recruté pour produire l’album et pour aider à choisir certaines des chansons.

Les chansons qui ont été choisies sont toutes sur les racines musicales de John Lennon, depuis ses jours pré-Beatles jusqu’aux résidences du groupe dans les clubs notoires de Hambourg et les concerts qu’ils ont joué à Liverpool et dans les environs avant qu’ils ne soient célèbres.

Les sessions Rock ‘N’ Roll ont commencé en octobre 1973 aux studios A&M de Los Angeles et se sont avérées être un défi pour toutes les personnes impliquées. Les histoires du comportement de Spector en studio sont devenues une légende, notamment parce qu’à une occasion, il est venu porter une tenue de chirurgien lors d’une des séances.

Avant cela, comme John s’en souvenait en 1980, son arrangement de travail avec Spector avait été simple: «J’ai dit que je voulais juste être le chanteur, juste me traiter comme Ronnie [Spector’s wife and former member of The Ronettes]. Nous allons choisir le matériel, je veux juste chanter, je ne veux rien avoir à faire avec la production ou l’écriture ou la création, je veux juste chanter. ” Et il a chanté sur certaines des plus grandes chansons de l’ère du rock and roll.

Parmi ceux-ci, et ce qui semblait parfois être un casting de milliers de personnes, qui ont joué sur les pistes enregistrées à Los Angeles, il y avait les guitaristes, Jose Feliciano, Steve Cropper et Larry Carlton; claviéristes, Leon Russell et le Dr John, les saxophonistes, Bobby Keys, Jim Horn et Plas Johnson ainsi que les batteurs, Jim Keltner, Jim Gordon et Hal Blaine. Cela donne une idée du nombre de musiciens qui sont venus par le studio et se sont impliqués dans les sessions d’enregistrement les plus lâches de la carrière de John.

Finalement, le tout est descendu dans un chaos total, culminant avec la disparition de Spector avec les bandes. En mars 1974, le producteur de mercurial a eu un accident de voiture qui l’a mis dans le coma et toutes les chances de récupérer les bandes semblent avoir été perdues.

John est retourné à New York au milieu de 1974 sans les bandes originales de ce qu’il avait enregistré à Los Angeles et donc au lieu de continuer à travailler sur l’album de reprises, il a commencé à enregistrer Murs et ponts au lieu. Cela était contraire à son accord avec Levy et malgré l’enregistrement d’une version courte de “ Ya Ya ” avec son fils Julian, une chanson appartenant à la société de Levy, en guise de clin d’œil à l’éditeur de musique, les choses sont devenues tendues et les procédures judiciaires ont de nouveau été tendues. ont été menacés.

Enfin, les bandes maîtresses de LA ont été récupérées et en octobre 1974, pratiquement un an jour pour jour après le début du travail sur Rock ‘N’ Roll, John est retourné au Record Plant de New York avec les musiciens qui avaient travaillé sur Walls et Des ponts. Ces sessions étaient mieux organisées et les morceaux restants ne prenaient que cinq jours à enregistrer, John ressentant un lien avec la musique qu’il aimait tant.

Tout au long de cet album, on a le sentiment qu’une histoire se joue. La première fois que John s’est rencontré Paul Mccartney c’était lors d’une fête de jardin à l’église paroissiale de Woolton à Liverpool, le 6 juillet 1957, où le groupe de John, The Quarrymen, jouait du skiffle et du rock and roll naissant. C’est au cours de cette même semaine que Little Richard«Lucille» était dans les charts britanniques; c’était le septième record que le chanteur de Macon, en Géorgie, avait placé dans les charts britanniques en seulement six mois. Le premier des succès de Richard fut «Rip it Up» en décembre 1956 et sur la face b était «Ready Teddy»; les deux sont inclus sur l’album Rock ‘n’ Roll, avec ‘Slipin’ et Slidin ‘un autre des classiques de Richard.

D’autres titres que John couvre incluent Fats Domino“Ain’t That A Shame” – le troisième hit britannique du pianiste de la Nouvelle-Orléans au début de 1957. Gene Vincent«Be-Bop-A-Lula», une chanson qui est entrée et sortie du thème britannique trois fois au cours de l’été 1956; au moment où John approchait de son seizième anniversaire et aimait la musique venant de l’autre côté de l’Atlantique Nord. Le chanteur de la Nouvelle-Orléans Lee Dorsey ‘Ya Ya’, une chanson co-écrite par Morris Levy, qui avait été incluse sur Walls and Bridges a un parcours complet sur cet album.

‘Stand By Me’ de Ben E King n’est sorti qu’au début de 1961, à une époque où les Beatles faisaient des vagues à Hambourg, mais il est devenu l’un des favoris du groupe. Tout comme le chanteur, Sam Cooke qui était admiré par à peu près tous les musiciens qui entendaient ses sonorités sucrées – John ne faisait pas exception.

La

L’album est complété par des morceaux de Buddy Holly, Larry Williams, Lloyd Price et Bobby Freeman. Ce qui vous saisit immédiatement, dès les premières mesures de ‘Be-Bop’A’Lula’, c’est le respect que John a pour ces chansons. C’est tout sauf un record de «couvertures». Chaque chanson est traitée avec respect, chaque personne ayant quelque chose de John en elle. Son arrangement de «Stand By Me» est merveilleux, tout comme son interprétation des deux chansons de Chuck Berry. John avait joué et adoré ces chansons toute sa vie et il est évident qu’elles font partie de son ADN.

Parmi les morceaux qui ont été réalisés à Los Angeles, quatre sont arrivés sur l’album Rock ‘n’ Roll – ‘Bony Moronie’, ‘Just Parce’ et deux chansons de Chuck Berry, ‘Sweet Little Sixteen’ et ironiquement le catalyseur de l’album, “You Can’t Catch Me.” Tout le reste a été enregistré et mixé à New York avec John en tant que seul producteur.

La couverture de l’album a été prise par Jürgen Vollmer pendant le séjour des Beatles à Hambourg et complète parfaitement la sensation nostalgique de cet album. Rock ‘N’ Roll est sorti en février 1975 et a atteint le n ° 6 sur les palmarès des albums au Royaume-Uni et aux États-Unis et le single ‘Stand by Me’ a culminé au n ° 20 aux États-Unis et au n ° 30 au Royaume-Uni.

C’est au moment de la sortie de Rock ‘N’ Roll que John a retrouvé pleinement Yoko et la prochaine phase heureuse de leur vie a commencé. Après la naissance de leur fils, Sean en octobre 1975, John s’installa dans une vie de domestique à New York et ce n’est qu’en 1980 qu’il fit un retour complet dans un studio d’enregistrement. Mais quel retour ce fut avec la sortie de, Double Fantasy.

