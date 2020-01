«Rocketman», «Judy» et «Lion King» parmi les nominations aux BAFTA 2020

La British Academy of Film and Television Arts a annoncé les nominations aux BAFTA Film Awards avec un clin d’œil à Rocketman, Judy et The Lion King.

Au total, 39 longs métrages ont reçu des nominations qui ont été révélées aujourd’hui (7 janvier) avec le biopic Rocketman d’Elton John dans certaines des grandes catégories, notamment “ Meilleur film britannique ”, “ Meilleur son ”, “ Meilleur maquillage et coiffure ” et «Meilleur acteur» pour le rôle principal de Taron Egerton.

Le biopic musical de Judy Garland, Judy, avec Renée Zellweger, a également figuré sur la liste restreinte, Zellweger décrochant une nomination pour «Meilleure actrice», ainsi que «Meilleure conception de costumes» et «Meilleur maquillage et coiffure».

Zellweger et Egerton ont récemment remporté le prix du «meilleur acteur» et de la «meilleure actrice» aux Golden Globes dimanche dernier, devançant certains des grands noms de leurs catégories respectives.

“Je suis fier de remporter le prix Golden Globes de la meilleure chanson originale avec Bernie Taupin”, a expliqué John sur les réseaux sociaux après les récompenses de dimanche. «En plus de 52 ans d’écriture de chansons, Bernie et moi n’avons jamais remporté de prix ensemble. Merci HFPA et à tous ceux qui ont travaillé sur Rocketman. »

Une autre gagnante surprise, Hildur Guðnadóttir, qui est devenue la première femme solo à remporter un Golden Globe pour le «Meilleur score original» pour Joker, est également en place pour le «Meilleur score» au BAFTAS.

Le compositeur islandais a séduit un groupe impressionnant de nominés, dont Randy Newman pour Marriage Story, Thomas Newman pour 1917, Daniel Pemberton pour Motherless Brooklyn et Alexandre Desplat pour Little Women.

En octobre 2019, Guðnadóttir a signé un contrat exclusif avec Deutsche Grammophon, et sa partition nominée aux Grammy pour la série HBO Chernobyl a été publiée en mai de l’année dernière.

Parmi les autres faits saillants de la nomination, citons le nouveau remake du Roi Lion pour les «meilleurs effets visuels spéciaux» ainsi que Toy Story 4 et Frozen 2 pour le «meilleur film d’animation».

Les BAFTA auront lieu le dimanche 2 février au Royal Albert Hall de Londres. La cérémonie sera organisée par Graham Norton et diffusée exclusivement sur BBC One et BBC One HD au Royaume-Uni et dans tous les principaux territoires du monde.

Visitez le site officiel pour voir la liste complète des nominations BAFTA 2020.