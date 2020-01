Rocketman, Judy, Joker en lice pour la gloire des Oscars 2020

Les nominations aux Oscars 2020 ont été annoncées via un flux en direct mondial, avant la cérémonie des gagnants du 9 février. L’anti-héros smash Joker a mené tous les nominés avec 11 hochements de tête, suivi du drame Netflix de Martin Scorsese, The Irishman, et du drame de guerre de Sam Mendes, 1917, tous deux avec 10. Après avoir reçu des éloges et accumulé 100 millions de dollars au box-office international, Les Little Women de Greta Gerwig ont fait six hochements de tête, bien que Gerwig ne fût pas parmi les meilleurs candidats aux réalisateurs pour les Oscars 2020, qui étaient encore une fois dominés par tous les hommes.

Elton John et Bernie Taupin ont une chance de doubler leur récente victoire des Golden Globes avec une nomination pour ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ de Rocketman, qui a été nominé aux côtés de la chanson de Toy Story 4 de Randy Newman ‘I Can’t Let You You Throw Yourself Away’, Diane Warren’s, ‘I’m Standing With You “de Breakthrough,” Into the Unknown “de Frozen II (Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez) et” Stand Up “, de Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo).

L’acteur et producteur John Cho (Star Trek) et l’acteur / écrivain / producteur Issa Rae (Insecure) ont organisé la présentation en direct des Oscars 2020 en deux parties, qui a annoncé la liste restreinte pour des catégories telles que Acteur dans un rôle de soutien, Actrice dans un rôle de soutien et Conception des costumes avant 13h30. Les catégories révélées dans la deuxième partie de la cérémonie comprenaient Acteur dans un rôle principal, Actrice dans un rôle principal et Long métrage d’animation.

Renée Zellweger (Judy) et Scarlett Johansson (Marriage Story) faisaient partie des candidats présentés comme candidats potentiels à la meilleure actrice. Ce dernier, aux côtés du drame mob de Martin Scorsese The Irishman, devrait mener une bonne année aux Oscars pour la plateforme de streaming Netflix.

La liste complète des nominations aux Oscars 2020 est la suivante:

Meilleure image:

Ford vs Ferrari

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Petite femme

Histoire de mariage

1917

Il était une fois à Hollywood

Parasite

Direction:

L’Irlandais (Martin Scorsese)

Joker (Todd Phillips)

1917 (Sam Mendes)

Il était une fois à Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho)

Acteur dans un rôle de premier plan:

Antonio Banderas – Douleur et gloire

Leonardo DiCaprio – Il était une fois à Hollywood

Adam Driver – Histoire de mariage

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Les deux papes

Actrice dans un rôle principal:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (histoire de mariage)

Saorse Ronan (Petites femmes)

Charlize Theron (Bombshell)

Renee Zellwegger (Judy)

Acteur dans un second rôle:

Tom Hanks (une belle journée dans le quartier)

Anthony Hopkins (Les deux papes)

Al Pacino (L’Irlandais)

Joe Pesci (L’Irlandais)

Brad Pitt (Il était une fois à Hollywood)

Actrice dans un second rôle:

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (histoire de mariage)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Petites femmes)

Margot Robbie (Bombshell)

Chanson originale:

«Je ne peux pas te laisser te jeter» (Toy Story 4)

«(Je vais) Aime-moi encore (Rocketman)

“Je suis avec toi” (percée)

«Dans l’inconnu» (congelé)

«Debout» (Harriet)

Scénario original:

Couteaux sortis

Histoire de mariage

1917

Il était une fois à Hollywood

Parasite

Long métrage d’animation:

Comment dresser votre dragon: le monde caché

J’ai perdu mon corps

Klaus

Lien manquant

Toy Story 4

Cinématographie:

L’Irlandais

Joker

Le phare

1917

Il était une fois à Hollywood

Documentaire:

Usine américaine

La cave

Aux confins de la démocratie

Pour Sama

Honeyland

Sujet court documentaire:

En l’absence

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre

La vie me dépasse

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Conception des costumes:

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Petite femme

Il était une fois à Hollywood

Montage sonore:

Ford vs Ferrari

Joker

1917

Il était une fois à Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Effets visuels:

Avengers: Fin de partie

L’Irlandais

Le roi Lion

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Long métrage international:

corpus Christi

Honeyland

Les misérables

Douleur et gloire

Parasite

Mixage sonore:

Ad Astra

Ford vs Ferrari

Joker

1917

Il était une fois à Hollywood

Conception de la production:

L’Irlandais

Jojo Rabbit

1917

Il était une fois à Hollywood

Parasite

Maquillage et coiffure:

Bombe

Joker

Judy

Maléfique: Maîtresse du mal

1917.

