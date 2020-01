‘Rockin’ Roll Baby ‘: Rockin’ Soul de la stylistique

Philadelphia soul men the Stylistics était tout sauf une histoire de réussite du jour au lendemain. Formés à partir de membres des groupes du milieu des années 1960, les Percussions et les Monarques, ils ont d’abord enregistré localement sur le label indépendant Sebring en 1969, mais n’ont pas vu d’action sur le thème de l’âme avant 1971. Ce qui a suivi a été cinq années absolument dorées sur le label Avco, et puis beaucoup plus de popularité continue, qui voit la programmation des derniers jours en tournée à ce jour.

Le 19 janvier 1974, le groupe a décroché le compte à rebours pour la cinquième fois au Royaume-Uni, où il avait quelque peu faibli après les 20 premiers succès en 1972 avec “ Betcha By Golly Wow ” et “ I’m Stone In Love With You ”. L’année suivante, leurs deux créations, ‘Break Up To Make Up’ et ‘Peek A Boo’, se sont arrêtées en dehors du top 30.

Mais les dernières semaines de 1973 avaient vu les stylistes soul profiter de l’un de leurs plus grands succès R&B à ce jour en Amérique avec la chanson typiquement intelligente de Bell Bell et Linda Creed “ Rockin ‘Roll Baby’ ‘. C’était à partir d’un album du même nom qui a également contenait la chanson qui allait bientôt devenir le prochain smash de Stylistics, “You Make Me Feel Brand New”.

«Rockin» Roll Baby » un conte attachant d’un enfant né dans un théâtre et plongé dans le showbusiness presque avant qu’il ne puisse marcher, avait été un hit n ° 3 sur le tableau R&B de Billboard et avait atteint la pop n ° 14. Entrant dans l’enquête britannique au n ° 29, le single a atterri à son pic n ° 6 trois semaines plus tard. C’était le plus grand succès de Stylistics au Royaume-Uni à ce jour, mais pas pour longtemps: en août, ils grimpaient au n ° 2 avec une autre de leurs ballades de signature, “ You Make Me Feel Brand New ”, alors que leur décompte des dix meilleurs tubes augmentait. toujours plus.

