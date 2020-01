Rodrigo et Gabriela annoncent un concert au Théâtre Metropólitan

Cette nouvelle va plaire à tous les mélomanes, en particulier aux guitaristes de cœur, et c’est que les récents gagnants des Grammy Awards Rodrigo et Gabriela, ont annoncé qu’ils donneront un concert au Théâtre Metropólitan le 18 mars. Quelle paire de giutarristas, cette paire de guitaristes virtuoses présentera leur matériel le plus récent intitulé METTAVOLUTION – en fait, ce disque était celui qui a donné le Grammy au “ Meilleur album instrumental contemporain ” -, et sera présenté seul avant d’arriver au festival de Pa ‘l Nord, à Monterrey.

Ce nouvel album est le premier qu’ils ont sorti en 5 ans, et c’est vraiment un vol de virtuosité, ils prétendent qu’il contient les morceaux musicaux les plus ambitieux de leur carrière de deux décennies. De plus, jusqu’à ce que cet album glisse en tête des meilleurs albums selon les médias américains NPR, dans la semaine de sa première.

Les billets seront disponibles en prévente les 4 et 5 février et la vente générale débutera le 6 février via Ticketmaster, ainsi qu’à la billetterie du Théâtre Metropólitan.

Ici, nous quittons une session qu’ils ont enregistrée dans la sopicueva, afin qu’ils puissent voir quels maîtres ils sont. C’est vraiment un concert IMPERDIBLE. Il y a juste … Rodrigo et Gabriela ont ouvert à John Mayer, Dave Matthews Band, et ont même joué pour l’ancien président des États-Unis, Barack Obama.