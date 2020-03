Rodrigo Prieto était derrière la vidéo de “The Man” de Taylor Swift

Récemment, Taylor Swift a surpris le monde avec le clip vidéo de “The Man”, l’un des plus intéressants que nous ayons vus pour de nombreuses raisons.. Pour commencer, elle a réalisé tropoodo ce que nous voyons dans les quatre minutes qui durent, était derrière la production et bien sûr, était responsable de la vedette. Et est-ce non seulement il est sorti devant la caméra et a chanté comme beaucoup, mais elle a essayé de donner un message avec cette vidéo, pour laquelle il était caractérisé comme un homme, Grâce au maquillage et aux prothèses, il a obtenu un résultat impressionnant – s’ils le voient, ils ne se rendront pas compte qu’ils sont le chanteur.

Bien sûr, derrière une production ambitieuse, Miss Swift aurait besoin d’aide, d’autant plus qu’elle devait vérifier les plans, puis se tenir devant la caméra, et pour cela, il avait l’un des meilleurs, notre compatriote Rodrigo Prieto. Oui, sans blague, le nominé aux Oscars pour la meilleure photographie – récemment par The Irishman de Martin Scorsese – a été impliqué dans ce clip où la pop star à travers la comédie critique durement le machisme.

Et comment le savons-nous?

Eh bien, dans une vidéo récente que Taylor a partagée avec tout le monde, nous voyons comment il prend la direction de son nouveau clip vidéo, vous savez, en regardant des images et toutes ces choses techniques dans lesquelles nous ne voulons pas entrer. Cependant, à côté d’elle, il y avait toujours Prieto en tant que directeur de la photographie, jetant un coup d’œil aux détails, mais surtout aux appareils photo afin que les clichés soient exactement comme le chanteur les avait demandés.

Au cas où cela ne suffirait pas – et pour le rendre bizarre – Taylor Swift, caractérisé comme un homme, a donné toutes les indications et, bien sûr, cela a fait sortir le cher Rodrigo Prieto, jiar jiar, bien que cela ne les ait pas empêchés d’avoir un excellent clip. Il parait, Le talent de ce Mexicain n’est pas seulement reconnu dans le septième art, mais les artistes les plus importants d’aujourd’hui savent que ce qu’il fait est de pure qualité. Vous pouvez regarder la vidéo dans les coulisses ci-dessous:

Ahh Si vous n’avez pas vu la vidéo complète de “The Man”, le nouveau single de Taylor Swift, nous laissons ici: