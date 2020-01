Roger et Brian Eno annoncent un nouvel album mélangeant les couleurs, partager une nouvelle chanson: écouter

Brian Eno et son frère, le compositeur ambiant Roger Eno, ont annoncé leur tout premier album conjoint. Il s’intitule Mixing Colours et arrive le 20 mars via Deutsche Grammophon. Écoutez le premier single, «Celeste», ci-dessous.

Bien que Roger soit moins connu que son frère aîné, il est un musicien et producteur accompli qui a collaboré et joué avec des artistes tels que Laraaji, Lou Reed, Beck et Jarvis Cocker. Mixing Colours est le premier album de Brian et Roger, mais ils ont déjà collaboré, notamment sur la bande originale de David Lynch Dune et l’emblématique Apollo d’Eno, qui mettait également en vedette Daniel Lanois. Les premières pièces de l’album sont en préparation depuis 2005.

.