Roger et Brian Eno Premiere Mixing Colors Album sur Youtube

Le pionnier de l’ambiance Brian Eno et son frère-compositeur Roger Eno célèbreront la sortie de leur nouvel album Mixing Colours avec une session exclusive à minuit sur YouTube et Facebook à 12h00 CET / 16h00 PT aujourd’hui.

Fruit d’une collaboration de 15 ans, Mixing Colours explore la nature du son, ses couleurs et textures et la subtile variété des ambiances qu’ils inspirent.

La graine du premier album collaboratif du duo a évolué à partir de morceaux individuels que Roger a commencé à enregistrer fin 2005. Il a ensuite partagé ces enregistrements avec son frère Brian, qui les a ensuite manipulés, en faisant correspondre les humeurs à des sons particuliers. Cet échange à longue distance s’est ensuite transformé en un ensemble cohérent d’œuvres.

“Nous ne dirigions pas cela vers un résultat final – c’était comme un va-et-vient que nous avions sur une période de 15 ans”, se souvient Roger dans un communiqué de presse. «L’idée d’un album complet a émergé alors que le nombre de morceaux continuait d’augmenter. C’est quelque chose auquel aucun de nous n’aurait pu arriver seul. »

Les titres des dix-huit titres du projet, sauf un, sont associés à des couleurs, de «Celeste» à «Desert Sand», «Obsidian» à «Cerulean Blue», qui évoquent chacune un ensemble différent d’émotions et de sentiments.

La musique est accompagnée d’une série de courts métrages réalisés par Brian Eno en partenariat avec le collaborateur de longue date, Peter Chilvers.

Avant la sortie de l’album le 20 mars via Deutsche Grammophon, un certain nombre de courts métrages ont été précédemment partagés, y compris pour “Celeste” le 7 février, suivi de “Blonde” et “Slow Movement: Sand” respectivement le 14 février et le 13 mars. D’autres titres devraient sortir dans les prochains mois.

Alors que Mixing Colours marque la première collaboration unique entre le duo, les frères ont travaillé sur de nombreux projets ensemble au fil des ans, y compris la bande originale du documentaire d’Al Reinert sur le programme Apollo de la NASA, For All Mankind (1983), avec le producteur, musicien et auteur-compositeur Daniel Lanois, tout en contribuant aux bandes originales de David Lynch’s Dune (1984), Dario Argento’s Opera (1987) et Danny Boyle’s Mr Wroe’s Virgins (1993) qui a été nominé pour un BAFTA.

Mixing Colours sort le 20 mars et peut être acheté ici.