Roger et Brian Eno vont sortir leur premier album en duo, Mixing Colors

Roger et Brian Eno explorent la nature du son dans leur tout premier album en duo, Mixing Colours. Prévu pour une sortie internationale le 20 mars 2020 aux formats numérique, vinyle et CD digi-pack, leurs débuts au Deutsche Grammophon sont une étape importante dans leur collaboration créative en cours. Les dix-huit paysages sonores de l’album invitent les auditeurs à s’immerger dans l’espace infini qui se trouve sous leur surface.

Mixing Colours s’est développé sur plusieurs années, les deux artistes s’appuyant sur leur longue expérience en tant que compositeurs, interprètes et producteurs. Le processus créatif a commencé avec Roger Eno jouant des morceaux individuels et les enregistrant à l’aide d’un clavier MIDI. Il a ensuite envoyé des fichiers MIDI numériques de ces enregistrements à son frère aîné, qui a placé chaque morceau dans son propre univers sonore, en révisant et en manipulant son contenu. Leur échange a développé une dynamique sans effort au fur et à mesure du déroulement du projet.

Les premières pièces sur Mixing Colours ont vu le jour vers 2005, mais n’étaient pas à l’origine considérées comme faisant partie d’un ensemble plus vaste d’œuvres. “Nous ne dirigions pas cela vers un résultat final – c’était comme une conversation de va-et-vient que nous avions sur une période de 15 ans”, explique Roger Eno. «Je me réveillais, j’allais directement à l’étage, mettais mon équipement et improvisais, puis j’ai envoyé à Brian des choses qui pourraient l’intéresser. L’idée d’un album complet est apparue à mesure que le nombre de morceaux augmentait et que les résultats continuait d’être intéressant. C’est quelque chose qu’aucun de nous n’aurait pu réaliser seul ».

Mélanger les couleurs crée des ponts entre le passé et le futur de la musique. Les compositions de Roger Eno évoquent le style mélodique ardent de feu Schubert tandis que la conception sonore de Brian s’inspire de son travail conceptuel révolutionnaire avec la musique électronique et fascination permanente pour le potentiel créatif des nouveaux médias. Au cours du dernier demi-siècle, note-t-il, le monde de la pop a développé les énormes possibilités de la musique électronique pour créer des couleurs sonores et des timbres instrumentaux jusque-là inimaginables.

Brian Eno observe: «Avec les instruments classiques, la clarinette représente un petit îlot de son, l’alto un autre et le piano à queue encore un autre. Chaque instrument est un ensemble fini de possibilités sonores, une île dans l’océan sans limites de tous les sons possibles que vous pourriez faire. Ce qui est arrivé avec l’électronique, c’est que tous les espaces entre ces îles sont explorés, produisant de nouveaux sons qui n’ont jamais existé auparavant. Ce fut un immense plaisir pour moi d’explorer cet océan avec les compositions uniques de Roger. “

Toutes les dix-huit pistes de Mixing Colours sauf une ont des titres liés aux couleurs – “Burnt Umber”, “Obsidian” et “Verdigris” parmi eux – comparables à ceux souvent attachés aux peintures abstraites. Ensemble, ils créent une profonde méditation sur les nuances tonales changeantes et les contrastes de timbre. Le dernier morceau, le «Slow Movement: Sand» envoûtant, dépouille la musique de ses éléments essentiels de la couleur, du timbre et du pouls.

Mélanger les couleurs, ajoute Roger, est né de leurs intérêts artistiques, musicaux et littéraires communs pour devenir un véritable travail de collaboration. “Plus vous écoutez cet album, en particulier avec les mondes fabuleux que Brian a créés, vous pouvez vraiment marcher dans son immense paysage et rester.”

L’œuvre de l’album présente des peintures abstraites de l’artiste Dom Theobald, y compris une pièce frappante donnée en cadeau par Roger à Brian Eno.

Mélanger les couleurs est sorti le 20 mars et peut être acheté ici.