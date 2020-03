Roger O’Donnell de The Cure sort un single sombre intitulé “The Haunt”

Pour donner un ton encore plus sombre à la crise du monde due au coronavirus, Le claviériste du légendaire groupe The Cure, Roger O’Donnell, a collaboré avec la chanteuse Jennifer Pague pour son nouveau single intitulé “The Haunt”, le deuxième extrait de son prochain album solo 2 Ravens.

Cette nouvelle chanson, qui s’intègre parfaitement dans ces prochains jours de solitude, fait suite à l’annonce du mois dernier du nouvel album d’O’Donnell. Parallèlement à l’annonce de son nouvel album solo, est venu le single “An Old Train”, qui présente également Pague of Vita et The Woolf. “‘ The Haunt ’est une chanson sur le dumping et comment, si vous le pouviez, vous traqueriez la personne qui vous a largué … et qui ne voudrait pas faire ça?”O’Donnell a dit de sa nouvelle chanson.

“La chanson a été influencée par une histoire populaire française, The Peasant and the Wolf”, a également expliqué Roger. «Et quand Jen a écrit les paroles, cela a pris une sorte de tournure sombre dont j’étais très heureux. Ainsi, la joyeuse histoire populaire rurale est transformée en une histoire de vengeance… », terminé.

Avec une date de sortie le 24 avril, 2 Ravens a été enregistré pendant cinq jours dans les studios Air Edel de Londres. Les contributeurs d’Alisa Liubarskaya, Miriam Wakeling, Aled Jones, Nadine Nagen et Daniel Gea ont contribué à sa nouvelle production. Celui qui serait fortement influencé par la vie d’O’Donnell dans les régions rurales de l’Angleterre.

Dans les nouvelles de The Cure, malgré le coronavirus, il est toujours prévu de faire la une de l’Open’er Festival cet été, marquant sa seule apparition pour le reste de l’année. Le groupe a dit à propos de ce concert: “C’est une date promise / exceptionnelle que nous n’avons pas pu toucher sur nos voyages 2019 et ce sera notre seul festival européen en 2020. Nous espérons vous y voir ».