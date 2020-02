Roger Waters annonce une deuxième date au Palais des Sports!

Nous l’avons déjà vu venir, car les concerts de Roger Waters sont toujours un succès et presque en quelques secondes les billets volent, comme s’il s’agissait de pain chaud. Cette fois ne fait pas exception, car l’esprit créatif derrière les albums légendaires de Pink Floyd tels que The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals et The Wall reviendra à Mexico avec une nouvelle tournée et un nouveau concept, This Is Pas un exercice et Bien sûr, les fans du musicien anglais ont vendu tous les billets.

Heureusement pour tous ceux qui voulaient acheter un billet, Roger a ouvert un deuxième rendez-vous avec ce spectacle. Le nouveau rendez-vous pour voir le bassiste de Pink Floyd aura lieu le 8 octobre au Palacio de los Deportes du CDMX. Pour cette nouvelle présentation, le bassiste de Pink Floyd – comme nous l’avions dit auparavant – reviendra pour présenter une tournée complètement différente de ce à quoi nous sommes habitués, parce qu’au milieu du dôme de cuivre, il montera une scène à 360 degrés où il utilisera la technologie pour nous donner un spectacle à admirer, comme il nous l’a habitué et en le combinant avec des classiques tels que “Wish You Were Here”, “Money”, “Another Brick” In The Wall (Part. 2) »,« Pigs (Three Different Ones) et plus encore.

Les billets pour cette date resteront les mêmes, mais s’ils étaient désemparés nous les laissons compléter la liste de prix:

Général – 2280 $

Niveau D – 1180 $

Niveau E – 780 $

Pour la deuxième nuit de Roger Waters à Mexico, il n’y aura pas de prévente, ils auront donc encore plus de chances d’obtenir leurs billets. La vente générale débutera ce 20 février à 11 heures du matin aux guichets du Palais et via le système Ticketmaster. Quoi qu’il en soit, ne faites pas confiance, car tous les fans invétérés de Pink Floyd seront sûrement en attente tôt et partiront comme si c’était de l’eau des mains.

Alors que octobre arrive, rappelez-vous la présentation épique que Roger Waters a donnée dans le Zocalo de Mexico il y a près de quatre ans: