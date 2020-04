Roger Waters convoite “Le droit de vivre en paix” par Víctor Jara

Sans aucun doute dans ces moments où nous sommes tous à la maison pour le COVID-19, les musiciens ont trouvé des moyens créatifs de continuer à composer et en même temps surprendre leurs fans. Certains jouent en direct et d’autres prennent de nouvelles pistes de leur répertoire, mais ce qui a vraiment retenu l’attention, c’est ce qu’il a fait Roger Waters, partageant une chanson avec laquelle il cherche à encourager tout le monde au milieu de la pandémie.

La semaine dernière, derrière de gros albums de Pink Floyd comme The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, Animals ou The Wall, j’ai annoncé qu’en raison de la contingence et des mesures qui existent partout dans le monde pour éviter la contagion massive du coronavirus , a pris la décision de reporter sa nouvelle tournée Ce n’est pas un exercicePour la même raison, les dates qui étaient prévues dans notre pays. Cependant, il a décidé d’offrir un cadeau à ses fans qui sont actuellement en isolement social.

Ça fait quelques jours, Roger Waters a enregistré une vidéo en direct où il a dit à tout le monde que comme eux, il était également protégé en ce moment. Mais malgré la situation, il a eu le temps de «composer» un morceau et aussitôt a commencé à chanter avec sa guitare “Le droit de vivre en paix”, la chanson de protestation chilienne qui allait immortaliser le chanteur-compositeur et écrivain, Víctor Jara, La chanson s’adressait à l’origine à la dictature chilienne de l’époque dirigée par Pinochet et l’année dernière, c’était un hymne aux manifestations dans ce pays.

Nous savons que le bassiste n’a pas de cheveux sur la langue lorsqu’il parle de politique, parce qu’il a été l’un des plus grands détracteurs du président Donald Trump (C’était très clair pour nous ici quand il a montré des messages contre lui et a montré le célèbre cochon Pink Floyd avec les traits de celui précis des États-Unis) et Avec ce renversement du thème chilien classique, il n’a pas fait exception.

Et nous disons inversion parce que bien sûr, Roger l’a bourré de sa récolte. Pour commencer il a chanté la partie originale en espagnol et a également ajouté quelques phrases pour parler de figures controversées aujourd’hui: “Faites donc attention à Bolsonaro, Giuido, Modi et Trump. Le Cassarolazo est plus fort que toutes ses armes, il est le cœur battant du peuple. Et le message est parfaitement clair, notre terre mère n’est pas à vendre. ”

Comme si cela ne suffisait pas, Waters a partagé un message sur leurs réseaux sociaux où j’envoie des salutations à une grande partie du monde où il y a des mobilisations avec cette chanson: “C’est pour les habitants de Santiago, Quito, Jaffa, Rio, La Paz, New York, Bagdad, Budapest et tous les autres endroits où l’homme veut nous faire du mal.”

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, consultez ci-dessous la couverture que Roger Waters a réalisée pour «Le droit de vivre en paix» du grand Víctor Jara et jugez par vous-même: