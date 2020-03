Roger Waters reporte ses concerts au Mexique à 2021

La situation avec le coronavirus ne s’améliore tout simplement pas, le COVID-19 a tout le monde sur ses gardes. Partout dans le monde, des événements massifs comme des festivals et des concerts ont dû être reportés ou carrément annulés, laissant de nombreux fans voulant voir leur artiste préféré. Notre pays n’est pas épargné par ces mesures, en particulier après la déclaration de la phase 2 de la contingence, et maintenant Roger Waters a annoncé que les spectacles qu’il avait prévus au Mexique devront être reportés jusqu’à nouvel ordre.

Selon une déclaration publiée sur la page du légendaire bassiste Pink Floyd, Il a pris la décision de déplacer les dates qu’il avait dans le monde dans l’espoir qu’avec cette mesure, il pourrait aider à sauver une vie ou plus: Mauvaise nouvelle, j’ai dû reporter ma tournée ‘This Is Not A Drill’ à l’année prochaine. Dommage, mais si je sauve une vie, ça vaut le coup. »

Pour l’instant Roger Waters n’a pas précisé quand il reviendra sur scène.Il a cependant recommandé à ses fans de conserver leurs billets pour l’annonce des nouvelles dates.

L’esprit derrière des albums comme The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here et The Wall a annoncé à la fin de l’année dernière qu’il reviendrait au Mexique pour présenter sa nouvelle tournée, This Is Not A Drill, les 7 et 8 octobre 2020 au Palacio de los Deportes du CDMX.

Il s’agit de un nouveau spectacle à 360 degrés avec lequel Roger Waters a promis de nous faire sauter la tête comme le musicien anglais le fait toujours quand il nous rend visite, combinant une mise en scène résolue et théâtrale avec les classiques de Pink Floyd que nous aimons tant. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre la situation complexe que nous vivons mieux pour pouvoir avoir une légende comme lui jouant à nouveau dans notre pays.