Roger Waters reviendra au CDMX pour présenter sa tournée ‘This is Not a Drill’!

Arrêtez absolument tout car l’une des plus grandes légendes de la musique revient au Mexique. Ouais cher Roger Waters, bassiste et esprit créatif derrière les albums les plus emblématiques de Pink Floyd, visitera à nouveau notre pays dans laquelle ce sera sûrement l’un des spectacles les plus importants et les plus impressionnants que nous verrons tout au long de l’année.

Le rendez-vous avec Roger Waters aura lieu le 7 octobre prochain au Palacio de los Deportes du CDMX. À cette occasion, Le musicien britannique présentera une nouvelle tournée intitulée This is Not a Drill, qui promet d’offrir aux fans et assistants généraux de Waters une toute nouvelle expérience, avec un spectacle à 360 degrés, un peu similaire à celui que U2 présentait sur le court du stade Azteca, ajoutant seulement toute la théâtralité qui caractérise le bassiste de Pink Floyd.

Depuis quelques années maintenant, Roger Waters a la tradition de présenter au Mexique les visites impressionnantes qu’il emmène dans toutes les régions du monde. Nous l’avons déjà vu jouer les rôles de The Dark Side of The Moon ainsi que The Wall, mais sans aucun doute La dernière fois que nous l’avons vu sur les terres chiliennes jouer les tubes de Pink Floyd et avec la tournée Us + Them, il a été l’un des plus mémorables pour le concert épique qu’il a donné dans le Zocalo de Mexico à près de 250 000 personnes..

Ce sont les prix du spectacle Roger Waters au Palacio de los Deportes

Général – 2280 $

Niveau D – 1180 $

Niveau E – 780 $

La vente générale du concert Waters à Mexico débutera le 10 février via le système Ticketmaster et les guichets du Palacio de los Deportes. Mettez les piles et Ne laissez pas vos dates passer car connaître les billets des fans de Pink Floyd volera en un clin d’œil.