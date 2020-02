Roland Grapow ne sait pas pourquoi les membres de Helloween ont toujours des problèmes avec lui

Roland Grapow dit qu’il ne comprend pas pourquoi les membres de HELLOWEEN “a encore des problèmes” avec lui, près de deux décennies après son limogeage.

Raisin rejoint HELLOWEEN en 1989 en remplacement du guitariste d’origine Kai Hansen et est resté dans le groupe pendant 12 ans. Il est apparu sur le HELLOWEEN albums “Pink Bupples Go Ape” (1991), “Caméléon” (1993), “Maître des anneaux” (1994), “Le temps du serment” (1996), “High Live” (1996), “Mieux que cru” (1998), “Jukebox en métal” (1999) et “The Dark Ride” (2000).

Interrogé dans une récente interview avec le Brésil Rodrigo Flausino s’il serait intéressé à participer à l’actuelle HELLOWEEN réunion qui comprend à la fois Hansen et chanteur Michael Kiske ainsi que la plus récente incarnation du groupe, Raisin a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “[[HELLOWEEN chanteur] Et moi [[Deris]dit que je suis un traître. Je me fiche de ce qu’il dit, mais je ne sais pas pourquoi il le dit. Je ne connais pas la raison. Je pensais que nous avions une bonne relation, car je l’ai rencontré il y a trois ans, quatre ans, deux fois. Nous avons parlé les deux jours ensemble pendant des heures. Et je leur souris, je ne leur reproche pas d’avoir été viré. Mais ils ont toujours des problèmes avec moi. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens qui me connaissent [know that] Je suis un gars sympa qui boit de la bière. “

Raisin a été initialement découvert dans un club de Hambourg, en Allemagne, jouant avec son groupe DÉCHAÎNEMENT par HELLOWEEN guitariste Michael Weikath, qui a gardé Raisinle nom à l’esprit dans l’événement Hansen quitterait potentiellement HELLOWEEN. Raisin procédé à terminer le cycle de tournée pour le classique du groupe 1988 “Gardien des Sept Clés Partie II” album.

Raisin et batteur Uli Kusch ont été renvoyés de HELLOWEEN en 2001 en raison de désaccords sur la direction du groupe “The Dark Ride” album, qui a vu une concentration accrue sur les éléments métalliques plus sombres et modernes. Raisin et Kusch formé MASTERPLAN un an plus tard.

En 2017, MASTERPLAN a sorti un album studio intitulé “PumpKings”, avec des versions retravaillées de HELLOWEEN chansons d’albums qui Raisin joué pendant son temps dans le légendaire groupe de power metal allemand.



