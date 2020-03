Rolling Blackouts Coastal Fever annonce un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écoutez

Rolling Blackouts Coastal Fever a annoncé son nouvel album Sideways to New Italy. Le nouveau groupe de Melbourne sortira le 5 juin via Sub Pop. Ils ont sorti une vidéo pour leur nouvelle chanson “She’s There”. Regardez le visuel réalisé par Nick Mckk ci-dessous.

“Je voulais écrire des chansons que je pourrais utiliser comme une sorte de fondement d’espoir pour me tenir debout, quelque chose dont je serais fier”, a déclaré Fran Keaney du groupe dans un communiqué. “Beaucoup de chansons du nouvel album vont de l’avant et essaient d’imaginer une idylle de la maison et de l’amour.” Le nouvel album suit Hope Downs de 2018.

