Rolling Loud Miami 2020: Travis Scott, Post Malone, A $ AP Rocky, Plus

Rolling Loud a dévoilé la programmation de son festival de musique phare de Miami. En tête d’affiche de l’événement de trois jours, A $ AP Rocky, Travis Scott et Post Malone. La gamme comprend également Lil Uzi Vert, 21 Savage, Megan Thee Stallion, Lil Baby, Rico Nasty, Young Thug, DaBaby, City Girls, Doja Cat, Saweetie, Young M.A., Pop Smoke, et plus encore.

Le Rolling Loud Miami 2020 aura lieu du 8 au 10 mai sur le terrain du festival du Hard Rock Stadium à Miami Gardens, en Floride. Découvrez l’affiche du festival ci-dessous, avec la programmation complète.

