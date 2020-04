Romy Madley Croft de The xx a annoncé son premier album solo

En ces temps difficiles que nous devons affronter grâce au coronavirus, presque tous les musiciens que nous aimons et admirons ont fait quelque chose pour rester en contact avec tous leurs fans, soit en jouant de chez eux, soit en annonçant la chose étrange qui nous remonte le moral. maintenant Et parmi toutes ces annonces, celle qui nous a vraiment laissé l’œil carré était celle faite par Romy Madley Croft de The xx.

Il s’avère que dans un petit concert que la chanteuse a donné sur son compte Instagram Live, a annoncé qu’en plus de son partenaire Jamie xx, il travaillait sur son premier album solo, après avoir composé avec le groupe le célèbre I See You de 2017. Jouant de chez elle, Romy a donné cette énorme nouvelle qui pourrait expliquer la pourquoi les membres du groupe ont donné des signes de vie il y a quelques mois, alors qu’ils travaillaient apparemment sur leur quatrième disque.

Selon Romy Madley Croft elle-même, Cet album sera beaucoup plus joyeux que ce à quoi nous étions habitués avec The xx, et qu’il ne s’agira même pas d’un album avec des guitares, mais expérimenté avec différents instruments et sons. Il n’a pas encore donné de date provisoire pour écouter son premier disque solo, Cependant, dans ce spectacle, il a donné à chacun un avant-goût en sortant un morceau appelé “Weightless”.

Cette chanson – tout comme il l’a jouée en streaming en direct – Cela fait très penser au son du dernier album du groupe britannique, avec cette touche mélancolique que nous aimons tant mais avec l’ambiance la plus positive et dans une certaine mesure dansant qu’ils nous ont montré avec ce matériel record. Fondamentalement C’est une ballade tranquille pour profiter et calmer l’anxiété de nos jours pendant que vous pensez à quelqu’un de spécial.

En plus de faire cette énorme annonce, Romy Madley Croft a profité de cette présentation pour jouer quelques chansons de The xx telles que “Angels” et “Brave For You” ainsi que la reprise occasionnelle comme “Touch Me” de Rui Da Silva et “Electricity”“, La chanson de Dua Lipa avec Silk City qui a composé pour la sensation pop. Et si vous vous demandiez, Qu’est-ce qui va arriver au groupe? Eh bien, le chanteur a dit qu’ils sont toujours ensemble, seulement que chacun se concentre sur des projets différents, donc Il nous faudra un certain temps pour entendre quelque chose de nouveau de Romy, Jamie et Oliver.

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Écoutez un extrait de “Weightless”, le nouveau morceau de Romy Madley Croft à la minute 5:35. de son concert sur Instagram: